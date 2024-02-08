Россияне пытаются блокировать стратегический город: в ВСУ сделали важное заявление

В ВСУ отметили, что россияне отправляют новые резервы на Купянское направление с целью блокады города.

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Россияне отправляют новые резервы для наступления на востоке / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ

Ситуация на Купянском направлении остается тяжелой. Российские оккупационные войска за минувшие сутки нанесли 8 ударов по позициям Сил обороны Украины с использованием авиации. Об этом спикер Сухопутных войск ВСУ Илья Евлаш сообщил в эфире телемарафона.

Он отметил, что российские оккупанты более 560 раз наносили удары по позициям украинских защитников из всех имеющихся видов вооружения.

"Состоялось 13 боевых столкновений, в ходе которых нашим защитникам удалось ликвидировать 239 оккупантов убитыми и ранеными, и еще уничтожить и повредить 42 единицы вооружения и военной техники, в которые входили танки, различного типа БМП, БТРы, различного типа самоходные артиллерийские установки", - сказал Евлаш. видео дня

Он добавил, что Силы обороны обнаружили и уничтожили 7 укрытий врагов и один склад с боеприпасами.

Как сообщил Евлаш, основной населенный пункт, который атакует враг, это Синьковка. Кроме того, враг пытается блокировать Купянск и отправляет туда резервы.

Спикер указал, что на Бахмутском направлении враг сейчас фокусируется на направлении Часов Яр и пытается атаковать с флангов, примерно с Богдановки и Ивановского.

Евлаш подчеркнул, что несколько дней назад генерал-полковник, командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский посетил передовые подразделения Сил обороны Украины на этом направлении, чтобы лично ознакомиться с обстановкой и спланировать "все необходимые дальнейшие действия для того, чтобы врагу здесь устроить теплый прием".

В течение последних суток вражеские силы совершили 498 обстрелов из всех видов вооружения. Также произошло 8 боевых столкновений, в результате которых было уничтожено и ликвидировано 124 оккупантов, а также 70 единиц вооружения и военной техники.

"Удалось обнаружить и уничтожить один пункт управления беспилотных летательных аппаратов, откуда оккупант осуществлял корректировку и управление своими дронами, и еще 58 их беспилотников были уничтожены", - сообщил Евлаш.

Он отметил, что из-за значительного дефицита кадров, продолжительность обучения операторов дронов для российской армии сократили с 3-4 месяцев до 1,5-2 месяцев. Евлаш резюмирует, что уничтожение пункта управления БПЛА окажет значительное влияние на ситуацию на этом участке фронта в течение нескольких недель.

Ситуация на фронте

Командующий Сухопутных войск Александр Сырский отметил, что российские оккупационные войска проводят наступательные операции на Бахмутском направлении с целью прорыва к городу Часир Яр.

Бойцы подразделения ССО ВСУ провели операцию под названием "Говерла" на важном участке фронта, во время которой они захватили стратегическую высоту, где располагался опорный пункт российских оккупантов.

Российские оккупанты усиливают давление на Авдеевку с севера. По данным OSINT-сообщества DeepState, враг контролирует 18% города.

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