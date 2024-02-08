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Арахамия рассказал, что Рада будет дорабатывать в законе о мобилизации

Дмитрий Видоменко
8 февраля 2024, 11:00
Профильный комитет Рады будет дорабатывать новый законопроект по мобилизации, который вчера был принят в первом чтении, сказал Давид Арахамия.
Паспорт, мобилизация, Арахамия
Арахамия перечислил уже находящиеся в работе части закона о мобилизации / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

"Оборонный" комитет Рады будет дорабатывать новую версию законопроекта о мобилизации, который накануне был принят в первом чтении, потому что "вопросы к нему есть у всех". Об этом написал в своем Telegram -канале руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Вчера проголосовали в первом чтении законопроект №10449 о военной службе, мобилизации и учете. Вопросы к нему есть у всех. Будем работать над ними в комитете до второго чтения", - отметил он.

Также Арахамия назвал уже находящиеся в работе вопросы. А именно:

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  • Относительно людей с инвалидностью и ухаживающих за ними оставим все в редакции действующего законодательства.
  • Просмотрим еще раз подход к аспирантам. Финального решения нет, будем искать компромисс.
  • Точно неприемлемы нормы по блокированию личных счетов граждан. Не вижу в Раде тех, кто бы такое поддерживал.

"Должны сбалансировать интересы военного командования, бизнеса и граждан. Задача не из легких, работы будет много", - говорится в тексте.

Арахамия также отметил, что также идет работа в межфракционной рабочей группе над другими пунктами законопроекта.

Усиление мобилизации в Украине

Кабинет министров 30 января передал в Верховную Раду новую версию законопроекта о мобилизации. Документ зарегистрировали под №10449. В нем указано, что призывной возраст по мобилизации снизится с 27 до 25 лет, и появятся ограничения на пользование банковскими счетами для тех, кто уклоняется от службы. Также государство должно запустить электронный кабинет, в котором фактически будут электронные повестки.

Гражданин при себе в обязательном порядке помимо паспорта должен будет носить военно-учетный документ. Версия законопроекта не окончательная, ожидаются правки.

Предыдущий законопроект о мобилизации в Раде решили не рассматривать из-за критики общественности и правозащитников. Документ вернули Кабмину на доработку.

Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев ранее заявлял, что законопроект о мобилизации могут принять в первом чтении, чтобы запустить процесс, а уже ко второму чтению убрать все спорные моменты.

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Верховная Рада мобилизация в армию Давид Арахамия
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