Новый закон о мобилизации: военный указал на важный нюанс

Военный Юрий Гудименко высказался о новом законопроекте про мобилизацию и рассказал, что он может дать Украине.

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Гудименко про закон о мобилизации / коллаж: Главред, фото: скриншот instagram Юрий Гудименко

И базовую военную подготовку, и снижение призывного возраста, и ограничения для уклонистов - всё это младший сержант ВСУ в отставке и глава ОО "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудименко называет правильным шагом в отношении увеличения количества граждан в армии. Об этом он рассказал в интервью Радио NV.

По словам Гудименко, многие нормы нового законопроекта вполне правильные, поскольку к уклонистам, например, начнут применять ограничения, схожие на те, которые касаются неплательщиков алиментов.

Также военный в отставке считает, что смена срочной службы на базовую военную подготовку - это правильное решение, которое даже требует доработки в виде обучения с детства.

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"Предлагается отменить срочную службу, которую заменит базовая военная подготовка для всех военнообязанных мужчин и женщин по желанию. Это очень круто и правильно. Эту идею стоило расширить, чтобы человек учился современной войне с детства. Управление дронами было бы максимально интересно детям, подросткам, студентам, а также давало бы полезные знания. История свидетельствует: если мы не сможем одержать победу в этой войне, а Россия сохранит свой вид, это будет означать, что война вернется или перейдет в другую фазу", - комментирует Гудименко.

К тому же, сержант в отставке утверждает, что новый законопроект вполне системный даже при условии, что многие структуры всё ещё не работают, как следует. Он видит в уменшении призывного возраста попытку побороть старение в армии и увеличение боевых способностей.

"Уменьшение призывного возраста можно рассматривать как попытку побороть старение армии, что существенно уменьшает ее боевые способности. Хочу также обратить внимание на то, что в первых законопроектах было много нюансов, которые "бросались в глаза" и провоцировали дискуссии. По моему мнению, демобилизация через 36 месяцев — это очень большой срок. В общем, любое число будет считаться "большим", ведь это зависит от активности боевых действий. Одно и то же время на войне разное: неделя на Авдеевке существенно отличается от недели на Сумском направлении", - объяснил Юрий Гудименко.

Мобилизация в Украине

Напомним, 30 января Кабинет министров передал в Верховную Раду новую версию законопроекта о мобилизации. Согласно пояснительной записке, документ предусматривает совершенствование процедуры воинского учета, изменения в призывном возрасте, предоставление отпуска военнослужащим, уточнение обязанностей граждан по мобилизационной подготовке и многое другое, включая основания для увольнения с военной службы.

При этом, важно понимать, что быстро закон не примут из-за "противоречивых норм". Об этом заявил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

Также, в новом законопроекте, который Кабмин внес в Верховную Раду, есть норма об электронных повестках. В том случае, если за проект проголосуют, военнообязанным украинцам предоставят 60 дней на внесение данных в электронный кабинет. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Илларион Павлюк.

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