Новый механизм оповещения: в Минобороны рассказали, как будут приходить повестки

В Украине военнообязанным будут приходить электронные повестки. Спикер Минбороны рассказал, как сработает новый механизм.

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В Минобороны рассказали, как будут приходить повестки / коллаж: Главред, фото: УНИАН

В новом законопроекте, который Кабмин внес в Верховную Раду есть норма об электронных повестках. В том случае, если за проект проголосуют, военнообязанным украинцам предоставят 60 дней на внесение данных в электронный кабинет. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Илларион Павлюк в эфире национального телемарафона.

Согласно словам спикера, этот сервис может помочь гражданам Украины меньше посещать учреждения и не тратить на это время. Теперь уточнять данные можно будет в своем кабинете.

"Это гораздо проще, и это позволит охватить большее количество людей и, соответственно, гораздо качественнее приобщать людей к войску", - говорит спикер. видео дня

При этом, важно добавить, что ТЦК и ЦНАПы будут продолжать работу и отправлять электронные повестки в эти кабинеты.

"В этом же электронном кабинете человек может получить сообщение о том, что он должен появиться в ТЦК и СП. Электронная повестка – это сообщение, поступающее в электронный кабинет. И вообще, оно только этим отличается от обычной повестки. Ничего другого не меняется, то есть все нормы, действовавшие по срокам пребывания на обычной повестке, они и здесь применяются", - добавил Илларион Павлюк.

Мобилизация в Украине

Напомним, 30 января Кабинет министров передал в Верховную Раду новую версию законопроекта о мобилизации. Согласно пояснительной записке, документ предусматривает совершенствование процедуры воинского учета, изменения в призывном возрасте, предоставление отпуска военнослужащим, уточнение обязанностей граждан по мобилизационной подготовке и многое другое, включая основания для увольнения с военной службы.

Согласно новому законопроекту, в Украине хотят снизить призывной возраст до 25-ти лет; блокировать банковские счета, если военнообязанный не придет в ТЦК и СП после вручения повестки; разрешить осужденным идти на фронт и многое другое.

Депутат Инна Совсун заявила, если будет необходимо, следует мобилизовать женщин, поскольку Конституция Украины предусматривает участие всех граждан в защите государственности. По ее словам, это будет оправданным шагом, если ситуация потребует мобилизации женщин и не будет альтернативных вариантов.

При этом, важно понимать, что быстро закон не примут из-за "противоречивых норм". Об этом заявил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

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