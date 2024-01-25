Осуждает одобрение документа: омбудсмен возразил нормам законопроекта о мобилизации

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец донес Министерству обороны позицию о недопустимости некоторых норм в законопроекте о мобилизации. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.
Омбудсмен выступает против сохранения в доработанном проекте закона нескольких положений, а именно:
- мобилизация людей с инвалидностью третьей группы
- расширение полномочий ТЦК
Он утверждет, что в случае принятия документа без поправки этих норм, будет выступать против него.
По словам Лубинца, рабочая группа Минобороны консультировалась с ним в процессе разработки законопроекта, когда он высказал категорические возражения относительно данных норм. Тажке он добавил, что выступает против предоставления расширенных прав сотрудникам ТЦК, ведь в Украине есть другие органы, которые способны регулировать вопрос уклонения от службы. Если же этим занимаются военные подразделения - это ограничение прав граждан Украины и прямое нарушение Конституции.
Мобилизация в Украине
Как сообщал Главред, бронирование от мобилизации на службу в Украине предоставят деятелям культуры, которые работают на стратегических предприятиях, например, ряду медийщиков.
При этом, количество желающих вступать в ряды ВСУ исчерпано, а в любой большой войне мобилизация все равно придет к принуждению, отметила лейтенант запаса ВСУ Елена Белозерская.
Также, в Украине приняли законопроект №10062, который предусматривает усовершенствование Единого электронного госреестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег". Сейчас документ ждет второго чтения. Однако законопроект раскритиковал адвокат Ростислав Кравец.
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