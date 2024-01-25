УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Осуждает одобрение документа: омбудсмен возразил нормам законопроекта о мобилизации

Елизавета Бельмас
25 января 2024, 15:32
В Украине продолжается дискуссия о новом законопроекте по мобилизации.
Омбудсмен возразил нормам законопроекта о мобилизации
Омбудсмен возразил нормам законопроекта о мобилизации / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец донес Министерству обороны позицию о недопустимости некоторых норм в законопроекте о мобилизации. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

Омбудсмен выступает против сохранения в доработанном проекте закона нескольких положений, а именно:

  • мобилизация людей с инвалидностью третьей группы
  • расширение полномочий ТЦК

Он утверждет, что в случае принятия документа без поправки этих норм, будет выступать против него.

видео дня

По словам Лубинца, рабочая группа Минобороны консультировалась с ним в процессе разработки законопроекта, когда он высказал категорические возражения относительно данных норм. Тажке он добавил, что выступает против предоставления расширенных прав сотрудникам ТЦК, ведь в Украине есть другие органы, которые способны регулировать вопрос уклонения от службы. Если же этим занимаются военные подразделения - это ограничение прав граждан Украины и прямое нарушение Конституции.

Мобилизация в Украине

Как сообщал Главред, бронирование от мобилизации на службу в Украине предоставят деятелям культуры, которые работают на стратегических предприятиях, например, ряду медийщиков.

При этом, количество желающих вступать в ряды ВСУ исчерпано, а в любой большой войне мобилизация все равно придет к принуждению, отметила лейтенант запаса ВСУ Елена Белозерская.

Также, в Украине приняли законопроект №10062, который предусматривает усовершенствование Единого электронного госреестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег". Сейчас документ ждет второго чтения. Однако законопроект раскритиковал адвокат Ростислав Кравец.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
мобилизация война в Украине война России и Украины
Реклама

Главное за день

За секунду потерял всю семью: россияне в Харькове убили жену и дочь военного

За секунду потерял всю семью: россияне в Харькове убили жену и дочь военного

16:12 Украина
На Ил-76 должны были лететь кремлевские VIP-персоны, но ФСБ не пустила на борт - ГУР

На Ил-76 должны были лететь кремлевские VIP-персоны, но ФСБ не пустила на борт - ГУР

14:12 Украина
"Трусить" будет целую неделю: Украину накрыла невероятно сильная магнитная буря

"Трусить" будет целую неделю: Украину накрыла невероятно сильная магнитная буря

13:52 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

16:12

За секунду потерял всю семью: россияне в Харькове убили жену и дочь военного

16:11

Его разметут со стола и тарелки оближут: шикарный рецепт нового салатаВидео

16:06

99% людей ее даже не используют: для чего нужна дырка в стенке холодильника

15:47

Почему нельзя мыть пол 26 января: 4 запрета, которые нельзя нарушать в этот день

15:39

Путин поставил оккупантам новые ключевые задачи к перевыборам - разведка

Россия способна поглотить две страны бывшего СССР и атаковать Балтию из Беларуси – ЖдановРоссия способна поглотить две страны бывшего СССР и атаковать Балтию из Беларуси – Жданов
15:39

Орбан откажется от вето на 50 млрд евро Украине - глава финского МИД

15:32

Осуждает одобрение документа: омбудсмен возразил нормам законопроекта о мобилизации

15:29

Бобер построил дом в водосточной трубе и заблокировал 60 домов: к чему это привело

15:20

Украине удалось вернуть в бюджет 1,5 миллиарда на схеме по закупке снарядов

Реклама
15:02

В Таиланде задержали группу Би-2 и могут депортировать в Россию

14:53

Заполнить документы и доплатить налоги: кто из украинцев обязан поделиться со страной

14:48

На полигоне под Иловайском много погибших оккупантов: РФ пожаловалась на атаку ВСУ

14:34

Молчание обрело голос: Тина Кароль презентовала новый трек ко Дню рожденияВидео

14:26

Как сделать, чтобы одежда не соскальзывала с вешалок: 5 простых решений

14:19

В Украине от мобилизации забронируют еще одну группу граждан: кого коснется

14:18

Украинский певец рассказал, как продюсеры мюзикла променяли его на Киркорова

14:12

На Ил-76 должны были лететь кремлевские VIP-персоны, но ФСБ не пустила на борт - ГУР

14:10

Как избавиться от сильной накипи в чайнике: старый и проверенный способ

13:52

"Трусить" будет целую неделю: Украину накрыла невероятно сильная магнитная буря

13:35

"А впереди горит, горит огнем Синай": рецензия на фильм "Голда"Видео

Реклама
13:28

В РФ отправили Гиркина в тюрьму на 4 года

13:21

Андрей Шевченко получил новую должность в Украине

13:09

Алхим сплясала и поухмылялась под русскую песню на аллее погибших героев в Хмельницков

13:01

Гороскоп на завтра 26 января 2024: Овну - критика семьи, Рыбам - много внимания

12:59

Не сдерживая слез: Мария Бурмака раскрыла обстоятельства гибели брата-военного

12:42

"Простого решения войны в Украине не будет": Шольц сделал важное заявление

12:30

Китайский гороскоп на завтра 26 января: Кабанам - экономить, на Петухов будут давить

12:21

СБУ и омбудсмен сделали заявление о падении Ил-76: расследование продолжается

12:17

Гороскоп Таро на февраль 2023: Овнам - злые языки, Тельцам - конфликт, Близнецам - разочарованиеВидео

11:51

Как стирать пуховик, чтобы пух не скомкался: способ, который сработает эффективно

11:44

СБУ мощно ударила по нефтеперерабатывающему заводу в российском Туапсе - СМИ

11:41

Как исправить замок на молнии: мужчина показал трюк с зубочисткой

11:21

"На фото - я": муж-"волонтер" блогерши Пренткович ответил на хейт из-за отдыха на Мальдивах

11:16

Враг массово запускает "Шахеды": в ВСУ рассказали о новой тактике оккупантов

11:15

"Ил ждет, это неизбежно": Кислица ответил Лаврову на его циничные заявления в ООН

11:01

Церковный праздник 26 января: почему в этот день нельзя убирать

10:43

"Чтобы у россиян не было резервов": эксперт раскрыл новые поставки оружия от Запада

10:40

Как избавится от храпа: доктор Габорец назвал 5 обязательных шаговВидео

10:24

Трясется: на видео попал момент, как подкаблучник Джиган боится свою российскую жену

10:21

На смену оттепели снова придут морозы: синоптик назвал дату

Реклама
09:36

Орбаша, напиши себе на лбу "я под турком"мнение

09:31

"Грузия и Молдова автоматически падут": Жданов назвал последствия проигрыша Украины

09:28

От "кварталовца" до седины на висках: как изменился Зеленский за 5 лет президентстваВидео

08:59

Часть переселенцев останется без выплат: как не потерять деньги

08:50

Украине грозят потери: президент Чехии сказал, когда Путин усилит давление на фронте

08:20

ВСУ сдерживают наступление оккупантов на юге и востоке: Генштаб рассказал о тяжелых боях

08:17

В Туапсе на нефтебазе вспыхнул мощный пожар: в РФ заявили об атаке дроновВидео

07:35

Падение Ил-76 под Белгородом: в ISW объяснили, как РФ использует катастрофу в свою пользу

06:54

"Достанем врага там, где не ждет": Олещук сделал заявление на фоне падения Ил-76 в РФ

06:49

Падение самолета - провокация, виноват всегда агрессормнение

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Праздники
Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Лайфхаки
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять