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В Украине от мобилизации забронируют еще одну группу граждан: кого коснется

Елизавета Бельмас
25 января 2024, 14:19обновлено 25 января, 15:03
От мобилизации в Украине забронируют ещё одну группу населения.
В Украине от мобилизации забронируют еще одну группу граждан
В Украине от мобилизации забронируют еще одну группу граждан / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Бронирование от мобилизации на службу в Украине предоставят деятелям културы, которые работают на стратегических предприятиях, например, ряду медийщиков. Об этом сообщил и. о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, бронирование от мобилизации предоставляется для сотрудников тех заведений культурной и информационной сферы, которые относятся к сфере стратегических.

"В каждом учреждении культуры и информационной сфере, которая относится к стратегическому направлению, мы обеспечили бронирование 50% военнообязанных. Это, в частности и "Суспільне" телевидение, и "Укринформ" и некоторіе другие медиаорганизации и телеканалы", - рассказал Карандеев.

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Он считает, что вопрос о бронировании деятелей культуры, на самом деле, непростой, ведь эти люди вносят вклад в усиление обороноспособности Украины, а также в устойчивость общества и усиление позиции Украины за рубежом.

"Кто-то едет на фронт, кто-то работает в прифронтовой зоне, занимается волонтерской деятельностью, много работает с нашими военными в госпиталях, кто-то выступает за границей, собирает средства для наших Вооруженных сил. Кто-то работает в заведениях культуры, где они работали до этого, и люди ходят, смотрят их представления, смотрят концерты, читают книги этих людей", - объясняет Ростислав Карандеев.

Однако важно акцентировать внимание на том, что бронирование не осуществляется для тех деятелей культуры, которые не являются сотрудниками учреждений стратегического направления.

Мобилизация в Украине

Как сообщал Главред, в Украине есть потребность увеличивать мощности собственных оборонных предприятий, это повлияет на ход мобилизации и бронирования от нее некоторых граждан. Об этом сообщила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова. По ее словам, правила бронирования военнообязанных сотрудников оборонительно-промышленного комплекса изменятся.

При этом, количество желающих вступать в ряды ВСУ исчерпано, а в любой большой войне мобилизация все равно придет к принуждению, отметила лейтенант запаса ВСУ Елена Белозерская.

Также, в Украине приняли законопроект №10062, который предусматривает усовершенствование Единого электронного госреестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег". Сейчас документ ждет второго чтения. Однако законопроект раскритиковал адвокат Ростислав Кравец.

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