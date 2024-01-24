Мобилизация в Украине: военная говорит о исчерпании добровольцев и 'принуждении'

Офицер ВСУ убеждена, что других путей собрать нужное количество солдат, нет.

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Без принуждения ничего не получится, говорит Белозерская / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Фейсбук Елены Белозерской

Количество желающих вступать в ряды ВСУ исчерпано, а в любой большой войне мобилизация все равно придет к принуждению, отметила лейтенант запаса ВСУ Елена Белозерская.

В своем Facebook Белозерская отметила, что "процент людей, готовых добровольно рисковать жизнью - за деньги, из патриотических соображений или просто из-за авантюризма - во всех обществах критически мал".

"Поэтому я не верю в возможность хоть чем-то замотивировать гражданских, чтобы они массово и добровольно стали военными. Те, кто на это способны - уже давно в армии", - отметила военная.

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По ее словам, "процент добровольцев, который в украинском обществе, как оказалось, выше, чем где-либо, уже давно привлечен".

"Полномасштабная война продолжается почти два года, кто хотел - давно присоединился. И поэтому, хотим мы этого или нет, а как в каждой большой войне, все равно все придет к принуждению. Ну, нет других путей насобирать достаточное количество солдат", - убеждена Белозерская.

При этом военная подчеркнула, что о новобранцах, как и об уже опытных солдатах, государству необходимо должным образом заботиться, и не использовать людей просто как "человеческий ресурс" на поле боя. Но даже гарантии по выплатам, хорошее медобеспечение и т.д. вряд ли поощрят гражданских вступать в ВСУ.

"Без принуждения ничего не получится", - считает Белозерская.

Военная подчеркнула, что нехватка личного состава может привести к заморозке войны с последующим восстановлением боеспособности российской армии и новым наступлением на Киев и другие крупные города.

Мобилизация 2024

Известно, что украинская власть обдумывает пути усиления мобилизации в Украине. И главнокомандующий ВСУ, и президент неоднократно подчеркивали, что в Вооруженных силах - нехватка человеческого ресурса в противовес силам российских оккупантов, что позволяет России бросать своих солдат в "мясные штурмы".

Вместе с тем законопроект Кабмина, который позволил бы значительно упростить призыв военнообязанных, после громкой огласки и критики со стороны омбудсмена Дмитрия Лубинца Комитет по нацбезопасности ВР вернул правительству.

Рада может внести новые изменения в проекте о мобилизации. В частности, из документа могут исключить отсрочку действующим народным депутатам Украины. В то же время могут вернуть норму, согласно которой лица с инвалидностью, в том числе III группы, и дальше будут иметь отсрочку от мобилизации и право на увольнение.

Также планируется вернуть норму, согласно которой предоставляется отсрочка от мобилизации и право на освобождение для военнообязанных, имеющих жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью, в том числе III группы.

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