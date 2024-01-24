'Совсем попутал берега?': Гончаренко пропиарился на пленных, Карась разгневан

Нардеп от партии Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко решил пропиарить собственный частный Телеграм-канал, опубликовав в нем "данные" об украинских военнопленных, которые якобы находились на борту подбитого Ил-76 в Белгородской области. Это вызвало гневную реакцию у разведчика, бойца ВСУ Евгения Карася.
Гончаренко, в частности, призвал Минобороны предоставить "немедленно" информацию о сбитии российского Ил-76. В своем частном телеграмм-канале опубликовал данные о военнопленных, доступ к этому каналу ограничен - только после одобрения администраторов.
Вскоре Гончаренко загадочно добавил, что имеет "очень и очень плохие новости".
К слову, "комментарии" Гончаренко сразу подхватила Russia Today, которая, по указанию Кремля, весь день "отрабатывает" версию причастности Украины к сбитию Ил-76 с якобы военнопленными ВСУ.
Военный со стажем Евгений Карась не прошел мимо политического пиара Гончаренко.
Карась отметил, что "за попытку набить подписчиков" у него "очень плохие намерения" в отношении Гончаренко. Далее боец ВСУ высказал мнение, что нардеп просто уже готовится к следующим парламентским выборам.
"Ж*** депутатская еще указывает - где и как комментировать Минобороны, ВСУ или ГУР о пленных. Поэтому я предлагаю извиниться. А всем военным рекомендую, когда увидите Лешу, извинения не принимать", - высказался Карась.
Карась предложил представить себя на месте родственников тех пленных, чьи фамилии оказались в опубликованных Гончаренко списках.
"Вы там вообще ох****?! Вообще попутали берега?" - не сдерживал эмоций военный.
Ситуацию с Гончаренко Карась назвал "точкой невозврата политического пиара".
Гончаренко же в ответ начал оправдываться, что, мол, публикует в частном канале вещи, которые нельзя выставлять на всеобщее обозрение, а также непроверенные данные.
Падение Ил-76 – что известно
Утром 24 января в небе над Белгородской областью, вероятнее всего зенитной ракетой, был подбит военно-транспортный самолет россиян Ил-76.
Информация с якобы подтверждением от Сил обороны появилась на сайте Украинской правды. Журналисты, ссылаясь на анонимные источники, утверждали, что Ил-76 перевозил ракеты в ЗРК С-300. Однако вскоре новость была удалена.
В то же время российские пропагандисты писали, впрочем, без доказательств, что на борту находилось более 60 украинских военнопленных, которых готовили на обмен с Украиной. Эксперты уже объяснили, почему считают этот вброс со стороны РФ глупостью.
Следует заметить, что только за вчерашний день Россия трижды атаковала Харьков ракетами. Во время вечернего удара РФ попала в гражданские объекты - больницы, аптеки и магазины. Предварительно насчитывалось 7 пострадавших.
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