'Совсем попутал берега?': Гончаренко пропиарился на пленных, Карась разгневан

Информацией, которую опубликовал Гончаренко, воспользовалась российская пропаганда.

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Это точка невозврата политического пиара, считает Карась / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, УНИАН

Нардеп от партии Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко решил пропиарить собственный частный Телеграм-канал, опубликовав в нем "данные" об украинских военнопленных, которые якобы находились на борту подбитого Ил-76 в Белгородской области. Это вызвало гневную реакцию у разведчика, бойца ВСУ Евгения Карася.

Гончаренко, в частности, призвал Минобороны предоставить "немедленно" информацию о сбитии российского Ил-76. В своем частном телеграмм-канале опубликовал данные о военнопленных, доступ к этому каналу ограничен - только после одобрения администраторов.

Вскоре Гончаренко загадочно добавил, что имеет "очень и очень плохие новости".

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К слову, "комментарии" Гончаренко сразу подхватила Russia Today, которая, по указанию Кремля, весь день "отрабатывает" версию причастности Украины к сбитию Ил-76 с якобы военнопленными ВСУ.

Военный со стажем Евгений Карась не прошел мимо политического пиара Гончаренко.

Карась отметил, что "за попытку набить подписчиков" у него "очень плохие намерения" в отношении Гончаренко. Далее боец ВСУ высказал мнение, что нардеп просто уже готовится к следующим парламентским выборам.

"Ж*** депутатская еще указывает - где и как комментировать Минобороны, ВСУ или ГУР о пленных. Поэтому я предлагаю извиниться. А всем военным рекомендую, когда увидите Лешу, извинения не принимать", - высказался Карась.

Карась предложил представить себя на месте родственников тех пленных, чьи фамилии оказались в опубликованных Гончаренко списках.

"Вы там вообще ох****?! Вообще попутали берега?" - не сдерживал эмоций военный.

Ситуацию с Гончаренко Карась назвал "точкой невозврата политического пиара".

Гончаренко же в ответ начал оправдываться, что, мол, публикует в частном канале вещи, которые нельзя выставлять на всеобщее обозрение, а также непроверенные данные.

Падение Ил-76 – что известно

Утром 24 января в небе над Белгородской областью, вероятнее всего зенитной ракетой, был подбит военно-транспортный самолет россиян Ил-76.

Информация с якобы подтверждением от Сил обороны появилась на сайте Украинской правды. Журналисты, ссылаясь на анонимные источники, утверждали, что Ил-76 перевозил ракеты в ЗРК С-300. Однако вскоре новость была удалена.

В то же время российские пропагандисты писали, впрочем, без доказательств, что на борту находилось более 60 украинских военнопленных, которых готовили на обмен с Украиной. Эксперты уже объяснили, почему считают этот вброс со стороны РФ глупостью.

Следует заметить, что только за вчерашний день Россия трижды атаковала Харьков ракетами. Во время вечернего удара РФ попала в гражданские объекты - больницы, аптеки и магазины. Предварительно насчитывалось 7 пострадавших.

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