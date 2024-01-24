До падения Ил-76 фиксировались поставки ракет в Белгород по воздуху: реакция ВСУ

Россия доставляла этими самолетами в Белгород ракеты к ЗРК С-300.

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Большой транспортный самолет Ил-76 упал в Белгородской области / Коллаж Главреда. Фото: Минобороны России, Телеграм "База"

В Вооруженных силах прокомментировали падение российско военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. Генштаб прямо ни подтверждает, ни опровергает информацию о якобы причастности к сбитию вражеской авиации.

В Генштабе подчеркнули, что Белгород удобен в смысле логистики и доставки ракет С-300 и "Искандеров" для ударов по Харькову и области. Только за последнюю неделю ВС РФ нанесли 19 ударов по области - 26 ЗРК С-300 и три БР "Искандер-М". В результате чего погибли 16 человек, в том числе один ребенок.

"Для уменьшения именно ракетной угрозы, Вооруженные Силы Украины не только контролируют воздушное пространство, но и подробно отслеживают точки запусков ракет и логистику их поставки, особенно с применением средств военно-транспортной авиации", - говорится в сообщении Генштаба. видео дня

Зафиксированная интенсивность обстрелов Харьковской области напрямую связана с ростом количества военно-транспортных самолетов, которые в последнее время направлялись на аэродром Белгорода, отмечают в ВСУ.

"С учетом этого, Вооруженные Силы Украины будут и в дальнейшем принимать меры по уничтожению средств доставки, контроля за воздушным пространством для уничтожения террористической угрозы, в том числе на Белгородско-Харьковском направлении", - указали в Генштабе.

Падение Ил-76 – что известно

Утром 24 января в небе над Белгородской областью, вероятнее всего зенитной ракетой, был подбит военно-транспортный самолет россиян Ил-76.

Информация с якобы подтверждением от Сил обороны появилась на сайте Украинской правды. Журналисты, ссылаясь на анонимные источники, утверждали, что Ил-76 перевозил ракеты в ЗРК С-300. Однако вскоре новость была удалена.

В то же время российские пропагандисты писали, впрочем, без доказательств, что на борту находилось более 60 украинских военнопленных, которых готовили на обмен с Украиной. Эксперты уже объяснили, почему считают этот вброс со стороны РФ глупостью.

Следует заметить, что только за вчерашний день Россия трижды атаковала Харьков ракетами. Во время вечернего удара РФ попала в гражданские объекты - больницы, аптеки и магазины. Предварительно насчитывалось 7 пострадавших.

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