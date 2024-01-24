Удалось достичь согласия: Фицо заявил, что Словакия не заблокирует помощь Украине

Сегодня, 24 января, в Украину с визитом прибыл премьер-министр Словакии Роберт Фицо, известный своей пророссийской позицией и заявлениями. Об итогах встречи рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram-канале.
По словам украинского премьера, Словакии и Украине удалось достичь согласия по ряду вопросов, а также, сформулировать конкретные договоренности.
Конечно, на фоне возрастающей потребности Украины в военной помощи, самым важным является вопрос риска блокировки Словакией помощи от ЕС Украине, о которой Фицо не раз намекал.
Однако, к счастью, этот вопрос удалось урегулировать. Денис Шмыгаль опубликовал перечень первых договоренностей:
- Правительство Словакии не будет блокировать покупку Украиной оружия и техники у словацкого бизнеса.
- Страны будут работать в вопросе поставок со стороны словацкой компании техники для возведения оборонительных рубежей.
- Словакия поддержит программу Ukraine Facility, которая предусматривает выделение Украине 50 млрд евро со стороны Европейского Союза.
- Также премьер Фицо уверил Дениса Шмыгаля в полной поддержке евроинтеграционных стремлений Украины.
"Украина и Словакия продолжат плодотворное сотрудничество ради безопасности и процветания наших стран. Благодарны словацкому народу, который помогает Украине и украинцам в непростые времена", - подытожил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Поддержка Украины - последние новости
Как сообщал Главред, офис Жозепа Борреля выдвинул предложение реформировать Европейский фонд мира, из которого странам-членам ЕС возмещали стоимость переданного Украине оружия, и создать на его базе специальный военный фонд для помощи Украине.
Также, лидеры Европейского Союза готовы к решительным мерам, если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжит ветировать пакет помощи для Украины. По информации из источников в правительстве ЕС, 26 стран-членов готовы проголосовать за выделение 50 миллиардов евро для помощи Украине на саммите в Брюсселе 1 февраля, независимо от позиции Венгрии.
Помимо прочего, проигрыш Украины в войне против России может показать миру, что доминирование США подошло к концу. В таком случае Европа может оказаться в зоне повышенного риска конфронтации с Россией. Однако даже такие угрозы не дают западу толчок в предоставлении военной помощи Киеву. О том, почему так происходит в интервью Главреду рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов.
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