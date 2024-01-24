Удалось достичь согласия: Фицо заявил, что Словакия не заблокирует помощь Украине

Стали известны результаты визита премьер-министра Словакии в Украину Роберта Фицо.

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Словакия не заблокирует помощь Украине / коллаж: Главред, фото: Денис Шмыгаль

Сегодня, 24 января, в Украину с визитом прибыл премьер-министр Словакии Роберт Фицо, известный своей пророссийской позицией и заявлениями. Об итогах встречи рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram-канале.

По словам украинского премьера, Словакии и Украине удалось достичь согласия по ряду вопросов, а также, сформулировать конкретные договоренности.

Конечно, на фоне возрастающей потребности Украины в военной помощи, самым важным является вопрос риска блокировки Словакией помощи от ЕС Украине, о которой Фицо не раз намекал.

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Однако, к счастью, этот вопрос удалось урегулировать. Денис Шмыгаль опубликовал перечень первых договоренностей:

Правительство Словакии не будет блокировать покупку Украиной оружия и техники у словацкого бизнеса.

Страны будут работать в вопросе поставок со стороны словацкой компании техники для возведения оборонительных рубежей.

Словакия поддержит программу Ukraine Facility, которая предусматривает выделение Украине 50 млрд евро со стороны Европейского Союза.

Также премьер Фицо уверил Дениса Шмыгаля в полной поддержке евроинтеграционных стремлений Украины.

"Украина и Словакия продолжат плодотворное сотрудничество ради безопасности и процветания наших стран. Благодарны словацкому народу, который помогает Украине и украинцам в непростые времена", - подытожил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Как сообщал Главред, офис Жозепа Борреля выдвинул предложение реформировать Европейский фонд мира, из которого странам-членам ЕС возмещали стоимость переданного Украине оружия, и создать на его базе специальный военный фонд для помощи Украине.

Также, лидеры Европейского Союза готовы к решительным мерам, если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжит ветировать пакет помощи для Украины. По информации из источников в правительстве ЕС, 26 стран-членов готовы проголосовать за выделение 50 миллиардов евро для помощи Украине на саммите в Брюсселе 1 февраля, независимо от позиции Венгрии.

Помимо прочего, проигрыш Украины в войне против России может показать миру, что доминирование США подошло к концу. В таком случае Европа может оказаться в зоне повышенного риска конфронтации с Россией. Однако даже такие угрозы не дают западу толчок в предоставлении военной помощи Киеву. О том, почему так происходит в интервью Главреду рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов.

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