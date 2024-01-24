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"Появились две острые проблемы": Жданов рассказал, почему Запад задерживает помощь

Елизавета Бельмас
24 января 2024, 11:54обновлено 24 января, 13:30
Европа почивает на лаврах и задерживает предоставление военной помощи Украине, когда потребность в этом только увеличивается.
Жданов рассказал, почему Запад задерживает помощь
Жданов рассказал, почему Запад задерживает помощь / коллаж: Главред, фото: УНИАН, 56ОММБ

Проигрыш Украины в войне против России может показать миру, что доминирование США подошло к концу. В таком случае Европа может оказаться в зоне повышенного риска конфронтации с Россией. Однако даже такие угрозы не дают западу толчок в предоставлении военной помощи Киеву. О том, почему так происходит в интервью Главреду рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, это не что иное, как западное благоденствие и почивание на лафрах. Объяснить его можно на примере Германии, которая за четыре года каденции Меркель на посту канцлера в "ноль уничтожила" Бундесвер ( армия Германии).

По опубликованным материалам DW за 2019 год стало известно, что армия стала фактически небоеспособной, Меркель сократила финансирование армии с 2% до 0,9% ВВП. На тот момент там остались только 6 боеспособных бригад. Происходило это на протяжении всей каденции Меркель, то есть - 16 лет.

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Другие страны, при этом, отличились не сильно. Только Восточная Европа (Польша, Чехия и Словакия) своими силами пытались что-то делать и принимать законы для увеличения численности войск и техники.

Также, например, в Балтии был известный грандиозный скандал президента Литвы Даля Грибаускайте, которая практически заставила НАТО ввести войска на территорию государств, после чего в Эстонию переместили американский мотопехотный батальон, а в Литву - немецкий танковый батальон.

В данный момент у Шольца Литва просит усилить батальон до масштабов танковой бригады и оставить его там на постоянную основу.

Жданов утверждает, что такая вполне привычная политика Европы и привекла к тому, что склады с вооружением не пополнялись и в момент вторжения Россию в Украину быстро стало ясно, что вскоре израсходуются и они и стратегические запасы, что само по себе страшно, ведь "так может и себе ничего не остаться". В итоге у Запада остался один вариант - запуск ВПК (военно-промышленный комплекс), у которого есть две острые проблемы.

"А сейчас появились две острые проблемы: оплата поставок вооружений и потребность во времени на развертывание ВПК. Запуск ВПК – это дело не одного месяца и большие деньги. Пока США давали деньги и оплачивали поставки, особо вопросами никто не задавался", - объяснил Жданов.

При этом, важно понимать, что военное производство чаще всего частное, и все промышленники так или иначе задаются вопросом, что с ним делать, после того, как сотни танков уже будут выпущены, а оборонный комплекс нужен на 5-10 лет. В ответ на эти вопросы страны НАТО на последнем саммите "подвесили морковку" военной промышленности в виде обещания предоставлять деньги Украине для того, чтобы после победы она продолжала заказывать технику.

"Весной прошлого года нам согласовали поставку миллиона снарядов, Боррель сказал, что к марту все должны довезти. Получается, Европе понадобился ровно год для производства боеприпасов", - резюмировал Жданов.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Ситуация с боеприпасами в Украине

Как сообщал Главред, журналист Фредерик Плейтген сообщил, что украинские военные испытывают острую нехватку боеприпасов на фронте. Бойцы говорят, что не могут на 100% выполнять поставленные им задачи. Плейтген, посетивший позиции Сил обороны Украины вблизи Бахмута, снял репортаж о том, что на линии фронта в Украине заканчиваются боеприпасы, а финансирование со стороны США по-прежнему затормозило в Конгрессе.

Также, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о том, что агентство НАТО по поддержке и закупкам (NSPA) подписало контракт на сумму 1,2 миллиарда долларов США на покупку 220 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов. На вопрос о том, когда эти боеприпасы могут попасть в Украину, генеральный менеджер Агентства НАТО по поддержке и закупкам (NSPA) Стейси Каммингс сообщила, что сроки выполнения контракта - 24-36 месяцев.

При этом, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Северная Корея уже передала России примерно миллион артиллерийских снарядов калибра 122 мм и 152 мм. Он также рассказал в интервью, что самые активные поставки боеприпасов из Северной Кореи в Россию происходили в период с сентября по ноябрь 2023 года.

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война в Украине Олег Жданов война России и Украины
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