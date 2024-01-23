У ВСУ заканчиваются боеприпасы на фронте: в CNN раскрыли ситуацию на фронте

Враг собирается продолжать наступление, однако противостоять ВСУ этому не могут, ведь украинским бойцам нужны боеприпасы.

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В ВСУ нехватка оружия на фронте / коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 53 отдельная механизированная бригада

Журналист Фредерик Плейтген сообщил, что украинские военные испытывают острую нехватку боеприпасов на фронте. Бойцы говорят, что не могут на 100% выполнять поставленные им задачи.

Журналист CNN Фредерик Плейтген, посетивший позиции Сил обороны Украины вблизи Бахмута, снял репортаж о том, что на линии фронта в Украине заканчиваются боеприпасы, а финансирование со стороны США по-прежнему затормозило в Конгрессе.

Один из украинских военных сказал журналисту, что бойцы не могут на 100% выполнять поставленные им задачи, пока не получат необходимые боеприпасы.

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По словам Плейтгена, на посещенные им украинские позиции возле гаубицы M109 возле Бахмута были выданы только дымовые боеприпасы. Журналист сказал, что он вместе с украинскими бойцами ждал доставки боеприпасов, но когда их привезли, оказалось, что это всего четыре дымовых боеприпаса.

Ситуация на фронте: свежие новости

Напомним, что офицер ВСУ рассказал, что враг применил новую тактику и перешел в наступление. По словам Олега Калашникова, россияне применили новую тактику для наступления на Бахмутском и Северском направлениях, а также активизировали использование беспилотников.

Александр Коваленко раскрыл, почему ВСУ вышли из Крахмального. Логистика в этой локации давно уже была перерезана. Сам населенный пункт Крахмальное почти полностью разрушен, поэтому держать позиции было трудно.

В ВСУ раскрыли новую тактику массированного удара РФ по Украине. Во время ракетной атаки РФ 23 января преимущественно применяли ракеты, летящие по баллистической траектории, однако не все они достигли своих целей, рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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