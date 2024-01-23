Используют тактику истощения врага: почему ВСУ вышли из Крахмального - эксперт

Силы обороны Украины вышли из населенного пункта Крахмальное в Харьковской области, поскольку не могли эффективно вести оборонительные действия. Об этом заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.
По его словам, логистика в этой локации давно уже была перерезана. Сам населенный пункт Крахмальное почти полностью был разрушен, поэтому держать позиции было трудно.
"Эффективно вести оборону, Силы обороны Украины, просто уже не могли", — сказал Коваленко в эфире телеканала Київ24.
Эксперт также отметил, что украинские военные перешли к тактике истощения врага с ноября-декабря 2023 года.
Коваленко добавил, что для Украины "важно, чтобы именно удержание позиции позволяло наносить максимальное количество потерь врагу". Ситуация в Крахмальном этих условиях не позволяла ВСУ вести оборонительные действия.
ВСУ вышли из Крахмального
20 января в Институте изучения войны сообщили, что геолокационные кадры, опубликованные 20 января, показывают, что российские войска захватили населенный пункт Крахмальное, находящийся на линии Кременная-Сватово (20 км северо-западнее Сватово).
21 января начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных сил Владимир Фитьо сообщил, что украинские войска отступили из села Крахмальное, которое расположенное на автомобильной дороге Купянск-Сватово.
Крахмальное находилось под контролем российских войск в 2022 году, затем было освобождено во время Харьковской контрнаступательной операции Сил обороны Украины, а сейчас село снова оказалось под оккупацией россиян.
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