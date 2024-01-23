Используют тактику истощения врага: почему ВСУ вышли из Крахмального - эксперт

Крахмальное почти полностью было разрушено, поэтому держать позиции было трудно. Кроме того, логистика в этой локации давно уже была перерезана.

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Почему ВСУ вышли из Крахмального / Коллаж: Главред, фото: Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, 36 отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского, deepstatemap

Силы обороны Украины вышли из населенного пункта Крахмальное в Харьковской области, поскольку не могли эффективно вести оборонительные действия. Об этом заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По его словам, логистика в этой локации давно уже была перерезана. Сам населенный пункт Крахмальное почти полностью был разрушен, поэтому держать позиции было трудно.

"Эффективно вести оборону, Силы обороны Украины, просто уже не могли", — сказал Коваленко в эфире телеканала Київ24.

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Эксперт также отметил, что украинские военные перешли к тактике истощения врага с ноября-декабря 2023 года.

Коваленко добавил, что для Украины "важно, чтобы именно удержание позиции позволяло наносить максимальное количество потерь врагу". Ситуация в Крахмальном этих условиях не позволяла ВСУ вести оборонительные действия.

ВСУ вышли из Крахмального

20 января в Институте изучения войны сообщили, что геолокационные кадры, опубликованные 20 января, показывают, что российские войска захватили населенный пункт Крахмальное, находящийся на линии Кременная-Сватово (20 км северо-западнее Сватово).

21 января начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных сил Владимир Фитьо сообщил, что украинские войска отступили из села Крахмальное, которое расположенное на автомобильной дороге Купянск-Сватово.

Крахмальное находилось под контролем российских войск в 2022 году, затем было освобождено во время Харьковской контрнаступательной операции Сил обороны Украины, а сейчас село снова оказалось под оккупацией россиян.

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