Человек сгорел заживо: россияне жестоко обстреляли Харьковщину

Российские оккупанты обстреляли Купянск из ствольной артиллерии.

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Российские оккупанты жестоко обстреляли Купянский район Харьковщины / Коллаж: Главред, фото: Харьковская областная прокуратура

Российские оккупанты жестоко ударили по Купянску Харьковской области. Враг обстрелял город из артиллерии. В результате есть погибшие и пострадавшие. Об этом заявил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

В результате удара один человек погиб, еще один человек был ранен. После попадания снаряда загорелся гражданский автомобиль, поврежден многоквартирный жилой дом и магазин.

"Оккупанты в очередной раз ударили артиллерией по Купянску. К сожалению, один человек погиб, данные устанавливаются. Также на эту минуту известно о пострадавшем 66-летнем мужчине", - заявил Синегубов. видео дня

По данным Харьковской областной прокуратуры, россияне ударили по Купянску из ствольной артиллерии. Вражеский снаряд ударил прямо возле гражданской машины, из-за чего машина загорелась. Водитель не смог выбраться из горящего авто, он сгорел заживо. Пока его личность установить не удалось.

"Другой снаряд попал вблизи двухэтажного жилого дома: здание частично разрушено. Соседние домовладения, магазин и авто получили повреждения. Получил ранение 66-летний мужчина", - говорится в сообщении.

Россияне также атаковали поселок Григоровка Купянского района. Они ударили по населенному пункту управляемой авиабомбой. В результате было повреждено более 30 жилых домов и лицей. Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Нарушение законов и обычаев войны".

Ракетные удары по Украине

21 января стало известно о том, что Россия атаковала Украину ракетами. Мощные взрывы прогремели в Днепропетровской и Кировоградской областях. Украинские воздушные силы смогли сбить под Днепром управляемую авиационную ракету Х-59.

Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк предупреждала о том, что россияне экономят один из видов ракет - "Калибр".

В то же время впоследствии стало известно о том, что РФ может атаковать Украину ракетами уже в ближайшее время. Враг увеличил присутствие ракетоносителей в Черном море, которые могут осуществить запуск ракет "Калибр". В настоящее время уровень ракетной угрозы повышен.

21 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только за день РФ обстреляла более 100 населенных пунктов в 9-ти областях. В результате атак есть погибшие и пострадавшие. Самые жестокие удары были нанесены по Донецкой области.

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