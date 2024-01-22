Человек сгорел заживо: россияне жестоко обстреляли Харьковщину

Российские оккупанты жестоко ударили по Купянску Харьковской области. Враг обстрелял город из артиллерии. В результате есть погибшие и пострадавшие. Об этом заявил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
В результате удара один человек погиб, еще один человек был ранен. После попадания снаряда загорелся гражданский автомобиль, поврежден многоквартирный жилой дом и магазин.
"Оккупанты в очередной раз ударили артиллерией по Купянску. К сожалению, один человек погиб, данные устанавливаются. Также на эту минуту известно о пострадавшем 66-летнем мужчине", - заявил Синегубов.видео дня
По данным Харьковской областной прокуратуры, россияне ударили по Купянску из ствольной артиллерии. Вражеский снаряд ударил прямо возле гражданской машины, из-за чего машина загорелась. Водитель не смог выбраться из горящего авто, он сгорел заживо. Пока его личность установить не удалось.
"Другой снаряд попал вблизи двухэтажного жилого дома: здание частично разрушено. Соседние домовладения, магазин и авто получили повреждения. Получил ранение 66-летний мужчина", - говорится в сообщении.
Россияне также атаковали поселок Григоровка Купянского района. Они ударили по населенному пункту управляемой авиабомбой. В результате было повреждено более 30 жилых домов и лицей. Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Нарушение законов и обычаев войны".
Ракетные удары по Украине
21 января стало известно о том, что Россия атаковала Украину ракетами. Мощные взрывы прогремели в Днепропетровской и Кировоградской областях. Украинские воздушные силы смогли сбить под Днепром управляемую авиационную ракету Х-59.
Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк предупреждала о том, что россияне экономят один из видов ракет - "Калибр".
В то же время впоследствии стало известно о том, что РФ может атаковать Украину ракетами уже в ближайшее время. Враг увеличил присутствие ракетоносителей в Черном море, которые могут осуществить запуск ракет "Калибр". В настоящее время уровень ракетной угрозы повышен.
21 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только за день РФ обстреляла более 100 населенных пунктов в 9-ти областях. В результате атак есть погибшие и пострадавшие. Самые жестокие удары были нанесены по Донецкой области.
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