Границу закроют на 50 лет: правительство готовит новые санкции против России

Кабинет Министров предлагает установить запрет на прямое воздушное, наземное, железнодорожное и морское сообщение между Россией и Украиной на 50 лет.

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СНБО может ввести санкции против транспортного сектора РФ на 50 лет / Коллаж Главред, фото: УНИАН

В течение десяти дней Кабинет Министров планирует внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по введению секторальных санкций против России на срок до 50 лет. Об этом говорится в распоряжении Кабинета Министров от 19 января 2024 года № 39-р и будет осуществлено в соответствии с законом "О санкциях".

Что предлагается в документе

Запрет прямого воздушного сообщения с Украиной, а также использование воздушного пространства Украины и воздушного пространства над открытым морем для всех видов прямых и транзитных полетов воздушных судов, принадлежащих или эксплуатируемых юридическими лицами, являющимися резидентами Российской Федерации;

Запрет въезда в Украину автотранспортных средств (автобусов, грузовых автомобилей), имеющих регистрацию на территории Российской Федерации;

Запрет ввоза на таможенную территорию Украины во всех таможенных режимах железнодорожного подвижного состава (вагонов всех видов, локомотивов) для лиц, связанных с государством-агрессором, а также подвижного состава, который зарегистрирован в железнодорожных системах Российской Федерации.

Также предусмотрено, что судам под флагом РФ и судам, принадлежащим гражданам или физическим лицам из России, запрещено осуществлять плавание во внутренних водах Украины и заходить в морские порты Украины.

Кроме того, под запрет попадут суда, которые ранее заходили в порты, расположенные на временно оккупированных территориях Украины.

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Также запрет касается судов, находящихся под надзором учреждения "Российский морской регистр судоходства" (Russian Maritime Register of Shipping's) и учреждения "Российский речной регистр" (Russian River Register).

Санкции против России

Напомним, как ранее сообщал Главред, война против Украины серьезно влияет на экономику России, увеличивая внутренние цены и заставляя Кремль тратить не менее трети своего государственного бюджета на военные нужды. Это отмечает западное деловое издание Financial Times, ссылаясь на документ Минфина США.

Однако, даже в условиях наложенных Западом санкций, Россия продолжает производить оружие и даже увеличила объемы производства. Оккупанты сумели обойти санкции, что дало возможность Москве продолжать военные действия против Украины.

Некоторые страны-члены Европейского Союза настаивают на ослаблении ограничений на исполнение санкций против России, в частности, на снижении давления в вопросе обхода санкций через третьи страны.

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