Это цинично и жестоко: Зеленский раскрыл детали последнего разговора с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем последнем телефонном разговоре с главой Кремля Владимиром Путиным, который состоялся еще до полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины. По его словам, этот разговор был театральной постановкой со стороны президента страны-агрессора. Об этом Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском.
Также Владимир Зеленский отметил, что кроме различных политических вопросов и ситуации на поле боя, он поднял вопрос об инциденте, произошедшем в оккупированном Россией Крыму, где несовершеннолетний мальчик остался без родителей.
"Это было до начала полномасштабной войны, но уже после того, как у нас состоялась встреча в нормандском формате. Я ему позвонил и сказал, что в Крыму остался один ребенок. Мальчик совсем маленький. Его мать утопили в луже. Так взяли и утопили", - сказал он.видео дня
Зеленский подчеркнул, что был шокирован таким отношением к украинским гражданам в аннексированном Крыму и сообщил Путину, что подобная ситуация там постоянно повторяется. Он также отметил, что отца мальчика просто арестовали.
"Далее Путин начал говорить так, будто он спрашивает подчиненных. Он говорит: "Ты знаешь о нем? Не знаешь. А ты знаешь...?" Такая, знаете, театральная постановка, - рассказал Зеленский".
Президент Украины подчеркнул, что это был яркий пример абсолютного цинизма и жестокости российского президента Владимира Путина.
Переговоры Зеленского с Путиным
Напомним, как ранее сообщал Главред, аналитики Института изучения войны указывают на то, что российский диктатор Владимир Путин продолжает демонстрировать, что Кремль не заинтересован в переговорах с Киевом.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал возможность переговоров с Российской Федерацией в случае отстранения от власти Владимира Путина.
Президент Украины Владимир Зеленский также высказал свое мнение относительно возможности переговоров с Владимиром Путиным. Он напомнил, что пример ликвидации лидера "вагнеровцев" Евгения Пригожина показывает последствия попытки заключения соглашения с Путиным.
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