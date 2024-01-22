Ущерб колоссальный: на восстановление российского "Новатэк" нужны месяцы - Reuters

Украинские беспилотники повредили два резервуара и насосную станцию.

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"Новатэк" после атаки будет восстанавливаться месяцами / Коллаж: Главред, фото: командование Объединенных Сил ВС Украины, росСМИ

Украинские беспилотники атаковали российский завод "Новатэк" на побережье Балтийского моря. Теперь над возобновлением его работы придется работать несколько недель или даже месяцев. Об этом сообщает Reuters.

"Мы считаем, что завод, скорее всего, вернется к значительной мощности в течение нескольких недель или, в худшем случае, месяцев", – говорится в заявлении.

В результате атаки были повреждены два резервуара для хранения и насосная станция. Аналитики считают, что теперь "Новатэк" будет вынужден экспортировать больше газового конденсата вместо высокомаржинального топлива через другие терминалы.

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Теперь предприятие может потерять четверть своих доходов. За год "Новатэк" перерабатывало 7 миллионов метрических тонн газового конденсата для дальнейшего производства нефтепродуктов. Также "Новатэк" экспортировало газовый конденсат из арктического порта Сабетта. В прошлом году экспорт вырос на 20% - до 960 тысяч тонн.

"Новатэк экспортирует достаточно много легкой и тяжелой нефти, около 2 млн тонн каждой... значительная часть этой продукции попадает в Сингапурский пролив, Тайвань и Китай", – сказал руководитель отдела сжиженных углеводородов энергетической консалтинговой компании FGE Арман Ашраф.

Сообщается, что в 2023 году из порта Усть-Луга, где расположено несколько точек экспорта товаров, в Азию было отправлено 5,2 миллиона тонн нефти, из которых 2,8 миллиона тонн – из терминала "Новатэка". В январе из терминала было отгружено от двух до четырех партий нефти/легкого конденсата общим объемом до 250 000 тонн, которые направляются в Азию.

Удары по оккупантам

В ночь на воскресенье, 21 января, в Ленинградской области Российской Федерации состоялась новая атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Местные жители услышали шум дронов, после чего в районе терминала морского торгового порта в поселке Усть-Луга, расположенном на берегу Финского залива Балтийского моря, прогремели взрывы. Об этом говорится в сообщениях российских телеграмм-каналов.

Немного позже стало известно, что целью атаки беспилотников в ночь на 21 января стали авиаремонтный завод в Смоленской области России, который занимается производством и ремонтом вооружения, авиационной и военной техники. Также этой ночью был атакован завод "Щегловский вал" в Туле, где изготавливаются зенитно-ракетные комплексы "Панцирь-С" и "Панцирь-С1". По данным источников, это была плановая операция Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В свою очередь, Глава ГУР Кирилл Буданов, комментируя взрывы в России, подчеркнул, что в ближайшем будущем не предвидится никаких кардинальных изменений: "Все, что мы сделали, мы будем делать и в дальнейшем".

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