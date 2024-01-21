"Говорить, что все хорошо, нельзя": Буданов резко высказался о контрнаступлении ВСУ

Многие эксперты и политики говорят, что украинское контрнаступление якобы зашло в тупик и это привело к "катастрофе". Однако на самом деле это не так. Об этом заявил начальник ГУР Кирилл Буданов, сообщает The Financial Times.
В то же время он не исключает наличие проблем с контрнаступлением ВСУ.
"Говорить, что все хорошо, — неправда. Говорить, что произошла катастрофа, — тоже неправда", — говорит Буданов.видео дня
Он утверждает, что Украина сможет удержать на расстоянии российского диктатора Владимира Путина, это уже было доказано на практике.
"Вся легенда о могуществе России - это мыльный пузырь", — добавил Буданов.
Контрнаступление ВСУ
Коллективный Запад во главе с США намерен приложить усилия для того, чтобы к концу 2024 года Украина смогла вести переговоры с Россией на выгодных для Киева условиях. Москве придется либо идти на диалог, либо столкнуться с более сильным украинским государством. Силы обороны Украины смогут перейти в новое наступление.
Журналисты CNN писали о том, что Украина в текущем году будет работать над усилением своей оборонно-промышленной базы. Существенных продвижений на фронте не ожидается как со стороны ВСУ, так и со стороны оккупантов агрессора России. В 2025 году украинские войска могут пойти в наступление, однако на юге продвижение возможно как минимум через два года.
Если Конгресс не сможет санкционировать дополнительную военную помощь Украине в ближайшие дни, страна-агрессор Россия может выиграть войну в течение нескольких недель, в лучшем случае - месяцев. Об этом заявили главные помощники президента США Джо Байдена на частной встрече в среду, 17 января. Об этом сообщил американский канал NBC News со ссылкой на собственные источники.
Другие новости:
- "Это "красная линия": в Раде хотят отменить визит Фицо в Украину
- Атака украинских БПЛА: российский завод "Новатэк" остановил работу - Bloomberg
- Ходжес – об ударах по Ленинградской области: Буданов и ГУР опережают спецслужбы РФ