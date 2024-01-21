"Говорить, что все хорошо, нельзя": Буданов резко высказался о контрнаступлении ВСУ

Глава ГУР рассказал о том, что на самом деле произошло с украинским контрнаступлением на фронте.

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Буданов резко высказался о контрнаступлении ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушка, скриншот

Многие эксперты и политики говорят, что украинское контрнаступление якобы зашло в тупик и это привело к "катастрофе". Однако на самом деле это не так. Об этом заявил начальник ГУР Кирилл Буданов, сообщает The Financial Times.

В то же время он не исключает наличие проблем с контрнаступлением ВСУ.

"Говорить, что все хорошо, — неправда. Говорить, что произошла катастрофа, — тоже неправда", — говорит Буданов. видео дня

Он утверждает, что Украина сможет удержать на расстоянии российского диктатора Владимира Путина, это уже было доказано на практике.

"Вся легенда о могуществе России - это мыльный пузырь", — добавил Буданов.

Контрнаступление ВСУ

Коллективный Запад во главе с США намерен приложить усилия для того, чтобы к концу 2024 года Украина смогла вести переговоры с Россией на выгодных для Киева условиях. Москве придется либо идти на диалог, либо столкнуться с более сильным украинским государством. Силы обороны Украины смогут перейти в новое наступление.

Журналисты CNN писали о том, что Украина в текущем году будет работать над усилением своей оборонно-промышленной базы. Существенных продвижений на фронте не ожидается как со стороны ВСУ, так и со стороны оккупантов агрессора России. В 2025 году украинские войска могут пойти в наступление, однако на юге продвижение возможно как минимум через два года.

Если Конгресс не сможет санкционировать дополнительную военную помощь Украине в ближайшие дни, страна-агрессор Россия может выиграть войну в течение нескольких недель, в лучшем случае - месяцев. Об этом заявили главные помощники президента США Джо Байдена на частной встрече в среду, 17 января. Об этом сообщил американский канал NBC News со ссылкой на собственные источники.

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