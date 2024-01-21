"Это "красная линия": в Раде хотят отменить визит Фицо в Украину

Народный депутат утверждает, что циничные заявления премьер-министра Словакии могут стать причиной для отказа.

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В Раде хотят отменить визит Фицо в Украину / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Украинский народный депутат хочет отменить визит "представителя другого государства" из-за его циничных заявлений и сомнений в суверенитете Украины. Об этом заявил председатель парламентского комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко.

Он требует решительной реакции на соответствующие заявления, ведь у государства "должен быть какой-то минимум самоуважения".

"Совершенно недопустимо делать вид, что ничего не происходит, когда лидер другого государства делает заявления, которые ставят под сомнение суверенитет государства. Это уже та "красная линия", которая требует решительной и недвусмысленной реакции, особенно когда лидер другого государства делает такие позорные заявления накануне визита в то государство, суверенитет которого он отрицает", – заявил он. видео дня

Мережко добавил, что "в таких случаях визит отменяют, а МИД делает соответствующее заявление, направленное на защиту суверенитета и чести своего государства".

Можно предположить, что речь в посте шла о премьер-министре Словакии Роберте Фицо, который планировал посетить Украину в среду, 24 января.

Позиция Фицо относительно войны в Украине

20 января стало известно о том, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретится с пророссийским премьером Словакии. По словам пророссийского премьера Словакии, он приедет в Украину с гуманитарной помощью. На встрече Фицо планирует сообщить, что Словачинна не будет оказывать военную помощь Украине.

Пророссийский премьер Словакии заявил, что он против членства Украины в НАТО, поскольку, по его мнению, это может привести к Третьей мировой войне. Фицо указал, что будет сопротивляться этому решению, пока будет влиять на политическую сцену страны, и готов использовать свое право вето.

Кроме этого, Фицо утверждает, что вторжение России является адекватной реакцией на давление Украины относительно вступления в НАТО. Он также заявил, что западные санкции и поддержка Украины не приведут к уничтожению России и не помогут завершить войну.

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