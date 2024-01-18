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Сколько Украина спокойно проживет без помощи Запада: в Раде сделали прогноз

Андрей Ганчук
18 января 2024, 11:03
Январь Украина начала с некоторой экономией, государство рассчитывает, что будет использовать западную помощь во втором квартале, сказала Роксолана Пидласа.
Украина, деньги, помощь Запада
Первый транш может поступать в марте, если США примут законопроект о помощи Украине - нардеп / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Украина сможет спокойно пройти первый квартал 2024 года без поступлений денежных средств от стран-партнеров на Западе. Однако государство рассчитывает, что помощь будет оказана, и во втором квартале, в марте, ее можно будет использовать. Об этом заявила председатель комитета по вопросам бюджета ВР Роксолана Пидласа.

Как сообщают в пресс-службе Верховной Рады, она рассказала о том, что Украина сможет спокойно пройти первый квартал без финансовой помощи от Запада.

"Январь государство начало с определенной экономией, и эти средства сейчас используются. Также некоторые поступления государственного бюджета, запланированные на 2024 год, будут приближены и в первом квартале, например, будет уплачена часть чистой прибыли, которую НБУ перечисляет в госбюджет", - отметила Пидласа.

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Также она акцентировала внимание на том, что министерство финансов будет активно размещать военные облигации, чтобы частный капитал помогал финансировать социальные и гуманитарные расходы государства.

"То есть мы тщательно продумали "план Б" на первый квартал, подготовились, и все работает. Обязательства перед гражданами правительство выполняет, все социальные выплаты и зарплаты бюджетникам будут выплачены", - сказала депутат.

Украина ожидает помощи от Запада во втором квартале

Нардеп отметила, что Киев активно работает над тем, чтобы помощь была оказана уже во втором квартале. При оптимальных условиях в начале марта государство получит первый транш.

"Если уже в феврале примут помощь США, то в начале марта мы получим первый транш. Кроме того, нас ожидает пересмотр программы с МВФ и транш от Фонда также в начале марта, и я смотрю на ситуацию со сдержанным оптимизмом", - считает Пидласа.

Кроме того, она утверждает, что есть запасной план в случае блокировки выделения Украине помощи от ЕС в размере 50 миллиардов евро.

Это может быть не централизованный общеевропейский фонд, из которого предоставляются средства Украине, а так называемый фонд крупнейших столиц, ведь главными донорами ЕС являются богатые такие страны, как Германия, Франция и т.д. Они могут напрямую помогать Украине, оказывая бюджетную поддержку. Над таким вариантом наше правительство тоже работает", - подчеркнула Роксолана Пидласа.

Помощь Украине от Запада

Глава Белого дома Джо Байден провел встречу с лидерами Конгресса по вопросу помощи Украине. Во время переговоров представители Демократической и Республиканской партии достигли прогресса. Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнел предположил, что пакет законопроектов с помощью Киеву могут рассмотреть уже на следующей неделе.

Евросоюз готов пойти на уступки Венгрии ради помощи Украине в €50 млрд, ранее написали журналисты Financial Times. По мнению журналистов, Венгрии дадут право решать вопрос относительно предоставления Киеву поддержки в 2025 году.

У Байдена предупредили об опасности срыва помощи Украине – представитель Белого дома Джон Кирби считает, что если США перестанут помогать Киеву, примеру Вашингтона последуют и другие государства. Поддержка Украины – суверенное право каждой страны.

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