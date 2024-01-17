Военные товары на 7 млрд евро: Шольц заявил о предоставлении Украине большого пакета помощи

Украина получит от Германии военные товары на сумму более 7 миллиардов евро в этом году. О помощи заявил Шольц после разговора с Байденом.

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Шольц заявил о предоставлении Украине большого пакета помощи/ коллаж: Главред, фото: ОПУ, 53 отдельная механизированная бригада

Германия предоставит Украине военные товары на более 7 млрд евро в 2024 году. Эта помощь будет частью совместных усилий стран-партнеров.

О предоставлении помощи объявил немецкий канцлер Олаф Шольц во вторник, 16 января, после разговора с президентом США Джо Байденом.

"Президент Байден и я согласны: мы хотим продолжать предоставлять Украине финансовую, гуманитарную и военную поддержку. Сегодня (16 января – ред.) я разговаривал с Джо Байденом по телефону. В 2024 году Германия предоставит военные товары на сумму более 7 млрд евро", – сообщил Шольц. видео дня

Но он не уточнил, какие именно вооружения будут входить в анонсированный пакет военной помощи. Также пока неизвестны даты, когда начнутся поставки в рамках этого пакета помощи.

Разговор между Байденом и Шольцем также подтвердил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Президент разговаривал сегодня с канцлером Шольцем в рамках нашей тесной координации, конечно, с Германией по ряду важных вопросов. И это, конечно, включает поддержку Украины и важность этой поддержки", – сказал Кирби во время брифинга.

Военная помощь Украине

Ранее президент Украины Владимир Зеленский насторожил громким заявлением. Он подчеркнул, что украинские пенсионеры могут остаться без денег, если Запад не предоставит Украине финансовую помощь.

Также ранее сообщалось, что Швейцария заявила о поддержке Украины. Швейцария передает Украине большой пакет финансовой помощи на 2025-2028 годы. Украина получит пакет помощи на сумму 1,5 миллиарда франков, заявила президент Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд.

Напомним, Великобритания и Украина подписали историческое соглашение по безопасности. Соглашение касается и гарантий в случае возможного нового нападения РФ и содержит в себе ряд пунктов.

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