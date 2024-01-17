УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Гибель британцев в Украине: родственники заявили, что их казнили "вагнеровцы"

Анна Ярославская
17 января 2024, 09:30
48-летний Эндрю Бэгшоу и 28-летний Кристофер Пэрри пропали без вести в начале января 2023 года в районе города Соледар. Позже стало известно, что они погибли.
Эндрю Бэгшоу, Кристофер Перри
​ Эндрю Бэгшоу и Кристофер Перри погибли на Востоке Украины зимой 2023 года / Коллаж: Главред, фото: instagram.com,rnz.co.nz ​

Родственники погибшего в Украине зимой 2023 года британского волонтера Эндрю Бэгшоу заявили, что его казнили российские оккупанты.

Отец Эндрю Филипп Бэгшоу утверждает, что результаты вскрытия свидетельствуют о казни - мужчину убили выстрелом в туловище и в голову. По его словам, практически идентичные ранения получил Пэрри, сообщает Sky News.

Бэгшоу называет это "классическим стилем казни" и отмечает, что люди, с которыми они говорили в Украине, предполагают, что это было сделано наемниками ЧВК "Вагнер".

видео дня

Родственники погибшего волонтера призвали правительство Великобритании расследовать, не было ли совершено военное преступление.

Издание напоминает, что Бэгшоу пропал вместе с британцем Крисом Пэрри зимой 2023 года во время эвакуации мирных жителей из Соледара. Волонтеры спасли сотни жизней, вытаскивая людей из-под завалов на деоккупированных территориях.

Изначально Министерство иностранных дел Великобритании сообщало, что мужчин убили во время артиллерийского обстрела.

48-летний Эндрю Бегшоу — сын известных врачей из Новой Зеландии Филиппа и Сью Бэгшоу, сообщает Радио Новой Зеландии.

Сью и Филипп Бегшоу
Сью и Филипп Бегшоу / Фото: rnz.co.nz

Филипп является основателем благотворительной больницы в Кентербери, а его супруга Сью более 30 лет работает в сфере психологии молодежи.

Они рассказали организации Kiwi Aid and Refugee Evacuation, которая работает с волонтерами в Украине, что Эндрю поехал на войну с гуманитарной миссией, посчитав, что это будет правильно с моральной точки зрения.

Эндрю Бегшоу
Эндрю Бегшоу / Фото: rnz.co.nz

Эндрю Бегшоу доставлял еду и лекарства местным жителям и помогал пожилым людям эвакуироваться из охваченных войной населенных пунктов.

Кристофер Перри в ноябре 2022 года рассказывал каналу Sky News о своей волонтерской работе. По его словам, он занимается эвакуацией людей с прифронтовой территории.

Кристофер Перри
Кристофер Перри / Фото: instagram.com

Что известно о гибели волонтеров

Волонтеры - 48-летний Эндрю Бэгшоу и 28-летний Кристофер Пэрри - пропали без вести в начале января 2023 года в районе города Соледар на востоке Донецкой области. Там продолжались жестокие бои между ВСУ и российскими оккупантами.

Бахмутский райотдел полиции заявил, что британские волонтеры пропали после того, как выехали из Краматорска в Соледар.

В своей последней публикации в Instagram Кристофер Перри написал, что попал под обстрел во время эвакуационной миссии в Бахмуте.

Позже британский МИД сообщил со ссылкой на заявление семей погибших, что волонтеры были убиты.

"С большой грустью мы должны сообщить, что наш любимый Крисси был убит вместе со своим коллегой Эндрю Бэгшоу при попытке гуманитарной эвакуации из Соледара на востоке Украины", — говорилось в сообщении.

Родственники Пэрри говорили, что он "оказался втянутым в Украину в марте, в самый темный час в начале российского вторжения, и помог тем, кто больше всего в этом нуждался, спас более 400 жизней и множество брошенных животных".

По сообщениям новозеландских СМИ, житель Новой Зеландии Бэгшоу пребывал в Украине для оказания помощи в доставке гуманитарной помощи.

Главарь наемников "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что якобы было найдено тело одного из британских волонтеров. По его словам, вместе с погибшим были найдены документы (волонтерское удостоверение) и на второго пропавшего волонтера, а также паспорта обоих британцев - Эндрю Бэгшоу и Кристофера Пэрри.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине ЧВК Вагнер новости Украины война России и Украины
Реклама

Главное за день

РФ ударила ракетами по медучереждению и жилым домам в Харькове: пострадали 17 человек

РФ ударила ракетами по медучереждению и жилым домам в Харькове: пострадали 17 человек

08:16 Украина
Путин создает предпосылки для агрессивных действий против стран Балтии – ISW

Путин создает предпосылки для агрессивных действий против стран Балтии – ISW

08:09 Мир
Ночью РФ атаковала Одессу: повреждены дома, магазины, авто, есть пострадавшие

Ночью РФ атаковала Одессу: повреждены дома, магазины, авто, есть пострадавшие

07:28 Украина
Все главные новости

Последние новости

09:44

Батарея будет служить годами: как правильно заряжать айфон

09:30

Гибель британцев в Украине: родственники заявили, что их казнили "вагнеровцы"

09:10

"РФ может одержать моральную победу над Украиной": историк назвал еще одну опасность

08:57

Гороскоп на завтра 18 января 2024: Козероги потеряют деньги, Рыбам - растерянность

08:30

Китайский гороскоп на 18 января 2024: Крысе - чрезмерная ревность, Козе - большой успех

К выборам Путина Россия попытается захватить два города – Роман СвитанК выборам Путина Россия попытается захватить два города – Роман Свитан
08:16

РФ ударила ракетами по медучереждению и жилым домам в Харькове: пострадали 17 человекФото

08:10

Будет ли третья мировая?мнение

08:09

Путин создает предпосылки для агрессивных действий против стран Балтии – ISW

07:28

Ночью РФ атаковала Одессу: повреждены дома, магазины, авто, есть пострадавшиеФотоВидео

Реклама
06:43

Макрон приедет в Украину и даст Киеву ракеты дальнего радиуса действия - Reuters

06:10

На кой черт Путин начал безумную войну против Украинымнение

04:34

Как распознать и преодолеть мнительность: признаки, причины и действенные советы

03:25

Это поможет сохранить тепло в доме: электрик рассказал о простом трюке со шторами

03:03

"И ничего не надо": Владимир Дантес показал, как с Дашей Кацуриной в баню ходил

02:35

РФ изменила тактику ударов: эксперт сказал, по чему больше всего будут бить оккупанты

02:05

F-16 потопят остатки ЧФ: Свитан раскрыл неожиданный сценарий освобождения Крыма

01:31

Цветы скажут спасибо: что можно сделать с водой после промывки гречки

01:24

Новая пассия Мурата Налчаджиоглу засветила кольцо на безымянном пальце

00:03

"Начистить" лицо Лаврову: Захарову в истерике корежит после заявления Кулебы

16 января, вторник
23:58

Гарик Кричевский раскрыл страшную тайну путиниста Стаса Михайлова

Реклама
23:51

Почему кот перестал ходить в лоток по большому: что необходимо сделатьВидео

23:17

"Армия РФ когда-то была одной из лучших": у Байдена тонко потроллили Путина

23:08

Юрист раскритиковал электронный реестр призывников: что с ним не так

22:42

В США совершил самоубийство звезда сериалов

22:21

Оккупанты ударили по центру Харькова: есть пострадавшие

22:18

Готовишь невероятно: Лорак приготовила примитивное блюдо для своего йога-тренера

22:13

Дальнобойные ракеты Taurus для ВСУ: в Бундестаге вынесут вопрос на голосование

21:59

От девочки до карги: путинистка Долина села в лужу из-за корявой ретуши

21:53

Российский певец поехал "искупить вину" за вечеринку Ивлеевой на Донбасс

21:10

Иран ударил ракетами по Пакистану

21:08

60 тонн из Хорватии: Украина получила гуманитарную помощь от Favbet Foundation и Dobro Dobrim новости компании

20:20

"Меня не замечает": Даша Квиткова призналась, с кем мечтает пойти на свидание

20:11

Что будет, если постоянно есть гречку: Глебов рассказал, как отреагирует организм

20:10

Генерал РФ на борту и "чудо-оружие" Украины: Данилов о деталях уничтожения А-50

20:00

Почему в СССР делали пододеяльники с дыркой посередине: причины вас удивят

19:28

"Бога нет": у Лаврова опозорились фейком – "пририсовали" Зеленскому руку военного

19:19

Наконец-то призналась: Леся Никитюк рассказала про свои пластические операции

19:12

Лунный календарь 17 января 2024 года: в каких сферах легко добиться успеха

19:10

Орбан хочет отделить финансовую помощь Украине от бюджета ЕС: чем это грозит

19:10

Пожарная инспекционная поездка Залужного на фронтмнение

Реклама
19:00

Стало известно, сколько оккупантов погибли на борту А-50

18:26

"Придурки": Путин заныл о переговорах с Киевом и цинично оскорбил украинцев

18:18

Блокировка Тимошенко не сработала: легализацию каннабиса рассмотрит Зеленский

18:00

"Распаковка" года: известная блогер раскрыла свою беременность

18:00

Доктор Габорец назвал 7 симптомов того, что у вас повышенное давлениеВидео

17:42

"Запад стоит перед выбором": у Зеленского предупредили о рисках проигрыша в войне

17:35

Сотни артобстрелов и интенсивные атаки: тяжелая ситуация на Таврическом направлении

17:34

Этого боялись все: врач раскрыла детали, что будет, если намочить Манту

17:30

Meest China начала доставку посылок из Японии новости компании

16:55

"РФ готовит десант для высадки в тылу ВСУ": в СНБО спрогнозировали сценарий

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Персоны
Марк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новости
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять