Гибель британцев в Украине: родственники заявили, что их казнили "вагнеровцы"

48-летний Эндрю Бэгшоу и 28-летний Кристофер Пэрри пропали без вести в начале января 2023 года в районе города Соледар. Позже стало известно, что они погибли.

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​ Эндрю Бэгшоу и Кристофер Перри погибли на Востоке Украины зимой 2023 года / Коллаж: Главред, фото: instagram.com,rnz.co.nz ​

Родственники погибшего в Украине зимой 2023 года британского волонтера Эндрю Бэгшоу заявили, что его казнили российские оккупанты.

Отец Эндрю Филипп Бэгшоу утверждает, что результаты вскрытия свидетельствуют о казни - мужчину убили выстрелом в туловище и в голову. По его словам, практически идентичные ранения получил Пэрри, сообщает Sky News.

Бэгшоу называет это "классическим стилем казни" и отмечает, что люди, с которыми они говорили в Украине, предполагают, что это было сделано наемниками ЧВК "Вагнер".

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Родственники погибшего волонтера призвали правительство Великобритании расследовать, не было ли совершено военное преступление.

Издание напоминает, что Бэгшоу пропал вместе с британцем Крисом Пэрри зимой 2023 года во время эвакуации мирных жителей из Соледара. Волонтеры спасли сотни жизней, вытаскивая людей из-под завалов на деоккупированных территориях.

Изначально Министерство иностранных дел Великобритании сообщало, что мужчин убили во время артиллерийского обстрела.

48-летний Эндрю Бегшоу — сын известных врачей из Новой Зеландии Филиппа и Сью Бэгшоу, сообщает Радио Новой Зеландии.

Сью и Филипп Бегшоу / Фото: rnz.co.nz

Филипп является основателем благотворительной больницы в Кентербери, а его супруга Сью более 30 лет работает в сфере психологии молодежи.

Они рассказали организации Kiwi Aid and Refugee Evacuation, которая работает с волонтерами в Украине, что Эндрю поехал на войну с гуманитарной миссией, посчитав, что это будет правильно с моральной точки зрения.

Эндрю Бегшоу / Фото: rnz.co.nz

Эндрю Бегшоу доставлял еду и лекарства местным жителям и помогал пожилым людям эвакуироваться из охваченных войной населенных пунктов.

Кристофер Перри в ноябре 2022 года рассказывал каналу Sky News о своей волонтерской работе. По его словам, он занимается эвакуацией людей с прифронтовой территории.

Кристофер Перри / Фото: instagram.com

Что известно о гибели волонтеров

Волонтеры - 48-летний Эндрю Бэгшоу и 28-летний Кристофер Пэрри - пропали без вести в начале января 2023 года в районе города Соледар на востоке Донецкой области. Там продолжались жестокие бои между ВСУ и российскими оккупантами.

Бахмутский райотдел полиции заявил, что британские волонтеры пропали после того, как выехали из Краматорска в Соледар.

В своей последней публикации в Instagram Кристофер Перри написал, что попал под обстрел во время эвакуационной миссии в Бахмуте.

Позже британский МИД сообщил со ссылкой на заявление семей погибших, что волонтеры были убиты.

"С большой грустью мы должны сообщить, что наш любимый Крисси был убит вместе со своим коллегой Эндрю Бэгшоу при попытке гуманитарной эвакуации из Соледара на востоке Украины", — говорилось в сообщении.

Родственники Пэрри говорили, что он "оказался втянутым в Украину в марте, в самый темный час в начале российского вторжения, и помог тем, кто больше всего в этом нуждался, спас более 400 жизней и множество брошенных животных".

По сообщениям новозеландских СМИ, житель Новой Зеландии Бэгшоу пребывал в Украине для оказания помощи в доставке гуманитарной помощи.

Главарь наемников "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что якобы было найдено тело одного из британских волонтеров. По его словам, вместе с погибшим были найдены документы (волонтерское удостоверение) и на второго пропавшего волонтера, а также паспорта обоих британцев - Эндрю Бэгшоу и Кристофера Пэрри.

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