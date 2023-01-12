В Соледаре нашли мертвым одного из пропавших британских волонтеров - путинский холуй Пригожин

Приспешник русского диктатора Путина и руководитель компании наемников "Вагнер" Евгений Пригожин утверждают – якобы было найдено теле одного из британских волонтеров, которые пропали без вести под Соледаром несколько суток назад.
Пригожин уточнил, что вместе с погибшим были найдены документы (волонтерское удостоверение) и на второго пропавшего волонтера, а также паспорта обоих британцев - Эндрю Бэгшоу и Кристофера Пэрри.
"8 января на горячую линию "Спроси Вагнер" пришёл запрос с просьбой найти двух пропавших 6 января в Соледаре граждан Великобритании — Andrew Bagshaw и Christopher Parry. Сегодня тело одного из них найдено, при нем обнаружены документы на обоих британцев", − сообщил приспешник Путина.
Напомним, ранее белорусское издание Наша Нива сообщало о том, что шестеро белорусских добровольцев ВСУ из полка имени Кастуся Калиновского погибли под Лисичанском.
Как оказалось, белорусы оказались на пути большой колонны российских войск и вступили в бой. Впоследствии стало известно, что часть военных погибла, остальные попали в русский плен.
До того, в боях за Украину с российскими оккупантами, выполняя боевое задание, погиб командир батальона "Волат" полка имени Кастуся Калиновского - белорус Иван Марчук с позывным "Брест".
Его подразделение приняло участие в сдерживании танкового прорыва врага 26 июня под Лисичанском.
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