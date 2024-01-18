"Каждая нация сама решает": у Байдена предупредили об опасности срыва помощи Украине

Лидерство Соединенных Штатов имеет значение в вопросе оказания поддержки Украине, сказал представитель Белого дома Джон Кирби американским журналистам.

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Некоторые страны могут прекратить поддержку Украины, если такое решение примут США - Белый дом / Коллаж: Главред, фото: посольство Украины в США, ua.depositphotos.com

Если США не будут оказывать военную помощь Украине, их примеру могут последовать другие страны. Вашингтон благодарен государствам за поддержку Киева, но понимает, что вопрос помощи – суверенное решение каждого государства. Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

В ходе брифинга Белого дома он рассказал о том, что Штаты благодарны всем странам за поддержку Украины. Государства сами принимают решение относительно того, какой должна быть помощь.

"Каждая нация сама решает, как это должно выглядеть, и что целесообразно. Это - суверенные решения", - отметил Кирби.

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По его словам, глобальная поддержка Украины очень серьезная, однако есть риск ее ослабления в том случае, если американцы не примут решение о пролонгации помощи Киеву.

"Я думаю, можно ожидать, как некоторые страны последуют примеру Соединенных Штатов, если мы просто все свернем, не сможем утвердить финансирование и примем решение, что больше ничего не будем предоставлять Украине", - сказал Джон Кирби и подчеркнул, что в данном вопросе лидерство США "имеет значение".

Помощь Украине от США

Представитель Белого дома Джон Кирби 4 января заявил, что США больше не могут оказывать военную помощь Украине. Поддержка приостанавливается до тех пор, пока Конгресс не примет решение о дополнительном финансировании.

Конгресс утвердит новый пакет помощи Украине, считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Согласно его прогнозу, решение будет уже в ближайшее время.

Президент США Джо Байден провел встречу с лидерами Конгресса по вопросу помощи Украине. В ходе переговоров демократы и республиканцы достигли прогресса. Лидер Республиканской партии в Сенате Митч Макконнел сказал, что пакет законопроектов может быть рассмотрен уже на следующей неделе.

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