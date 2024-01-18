"Каждая нация сама решает": у Байдена предупредили об опасности срыва помощи Украине

Если США не будут оказывать военную помощь Украине, их примеру могут последовать другие страны. Вашингтон благодарен государствам за поддержку Киева, но понимает, что вопрос помощи – суверенное решение каждого государства. Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
В ходе брифинга Белого дома он рассказал о том, что Штаты благодарны всем странам за поддержку Украины. Государства сами принимают решение относительно того, какой должна быть помощь.
"Каждая нация сама решает, как это должно выглядеть, и что целесообразно. Это - суверенные решения", - отметил Кирби.
По его словам, глобальная поддержка Украины очень серьезная, однако есть риск ее ослабления в том случае, если американцы не примут решение о пролонгации помощи Киеву.
"Я думаю, можно ожидать, как некоторые страны последуют примеру Соединенных Штатов, если мы просто все свернем, не сможем утвердить финансирование и примем решение, что больше ничего не будем предоставлять Украине", - сказал Джон Кирби и подчеркнул, что в данном вопросе лидерство США "имеет значение".
Помощь Украине от США
Представитель Белого дома Джон Кирби 4 января заявил, что США больше не могут оказывать военную помощь Украине. Поддержка приостанавливается до тех пор, пока Конгресс не примет решение о дополнительном финансировании.
Конгресс утвердит новый пакет помощи Украине, считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Согласно его прогнозу, решение будет уже в ближайшее время.
Президент США Джо Байден провел встречу с лидерами Конгресса по вопросу помощи Украине. В ходе переговоров демократы и республиканцы достигли прогресса. Лидер Республиканской партии в Сенате Митч Макконнел сказал, что пакет законопроектов может быть рассмотрен уже на следующей неделе.
Другие новости:
- ЕС готов пойти на уступки Венгрии ради помощи Украине в €50 млрд – FT
- 2,5 млрд фунтов помощи для Украины: британский премьер Сунак приехал в Киев
- Большой пакет помощи на период до 2028 года: Швейцария заявила о поддержке Украины