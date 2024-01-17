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Конгресс утвердит новый пакет помощи Украине: Столтенберг спрогнозировал сроки

Алексей Тесля
17 января 2024, 19:56
США останутся преданным членом Альянса, убежден генеральный секретарь НАТО.
НАТО, Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг прокомментировал предоставление помощи Украине / УНИАН

США утвердят новый пакет военной помощи для Украины, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе выступления на международном форуме в швейцарском Давосе.

"США предоставили огромный объем военной поддержки Украине вместе с европейскими союзниками. Да. Я вижу определенные разногласия, но я убежден, что Конгресс США согласует пакет для Украины", - сказал он, отвечая на вопросы CNN.

Генсек НАТО обратил внимание на то, что союзники, в частности, Германия и Великобритания, объявили о новых пакетах помощи для Украины и выразил надежду, что Конгресс примет решение в ближайшее время.

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При этом он также выразил уверенность, что при любых результатах выборов, "США останутся преданным членом Альянса". Такое мнение он высказал в ответ на вопрос о вероятной победе Дональда Трампа на предстоящих американских выборах.

Столтенберг добавил, что основной критикой со стороны администрации Трампа при его президентстве было то, что союзники по НАТО недостаточно финансируют оборону, однако и в этой сфере европейские страны увеличили финансирование за последнее время.

Ранее в НАТО сделали тревожное заявление. Близится эпоха, в которой все может произойти в любое время, в том числе и начало войны.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) оценили, возможна ли война НАТО и РФ. Россия пытается посеять нестабильность и установить информационные условия для будущих агрессивных действий против государств-членов НАТО и их соседей.

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НАТО Конгресс США военная помощь Йенс Столтенберг война России и Украины
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