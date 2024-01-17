Китай проигнорировал Зеленского: делегация отказалась от встречи в Швейцарии - Politico

Китай не заинтересован в прекращении войны России против Украины, страна встала на сторону РФ и поставляет ей военное вооружение.

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Китайская делегация намеренно избегала встречи с Зеленским / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, kremlin.ru

Китай отклонил возможность встречи премьер-министра Ли Цяна и президента Украины Владимира Зеленского в Швейцарии. Правительство Китая не заинтересовано в прекращении войны в Украине. Об этом сообщило издание Politico.

"Китайская делегация в Швейцарии имела широкие возможности посидеть напротив своих украинских коллег, то ли в Берне, то ли на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Любая встреча удовлетворила бы давнюю надежду в Киеве провести откровенные личные переговоры с высокопоставленными чиновниками из Пекина", - отметили в материале.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак ранее говорил о важности приобщения Китая к мирным переговорам. Также он отмечал, что встреча с китайским премьер-министром может состояться. Однако привлечь Китай к переговорам не удалось.

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По данным Politico, решение Китая может указывать на то, что страна не заинтересована в прекращении войны России против Украины. При этом отмечается, что Китай встал на сторону РФ и поставляет ей материалы для военных целей, несмотря на давление и санкции Запада.

Китай намеренно избегал встречи

Американские чиновники считают, что отказ Китая от встречи с Украиной является осознанным выбором, а не следствием проблем с расписанием.

"Один высокопоставленный чиновник США сказал, что Пекин отклонил просьбу Киева о встрече в какой-то момент во время их взаимных визитов в Швейцарию. Другой высокопоставленный чиновник США заявил, что Китай отказался от любых собраний после того, как Россия призвала его прекратить дипломатические встречи с Украиной", - рассказали Politico высокопоставленные чиновники США.

Кроме этого, представитель Евросоюза призвал Китай возобновить контакты с Зеленским, считая встречу президента Украины с Ли Цяном в Швейцарии позитивным шагом.

Отношения Китая и России

Напомним, президент Китая Си Цзиньпин планирует укрепить сотрудничество с российским президентом Путиным. Экс-советник госсекретаря США Мэтью Брайза считает, что это сотрудничество имеет целью снизить влияние Байдена и укрепить позиции Китая и России в мире.

Как сообщал Главред, Путин во время визита лидера Китая в марте сообщил, что намерен вести войну с Украиной еще по крайней мере пять лет и верит в свою победу. Заявление было направлено на стимулирование пророссийской позиции Си Цзиньпина.

Также Украине выгодно улучшение отношений между США и Китаем. Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что Китай не заинтересован в полном поражении России, однако может уменьшить военную помощь Москве, унимая амбиции Путина.

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