Китай хочет заморозки войны в Украине, а Россию не будет "топить" – Огрызко

Украине выгодно улучшение отношений между США и Китаем. КНР может заставить РФ закончить войну. Но Пекину выгодно, чтобы РФ была ядерным пугалом для Запада.

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Китай хочет заморозки войны в Украине, а Россию не будет "топить"/ коллаж: Главред, фото: Главред, ua.depositphotos.com

Украине выгодно, чтобы отношения между Соединенными Штатами Америки и Китаем улучшились. Китай не заинтересован в том, чтобы "топить" страну-агрессора Россию, и полное поражение РФ не входит в планы Пекина. Но КНР может немного утолить аппетиты российского диктатора Владимира Путина и уменьшить опосредованную военную помощь Москве от Пекина.

Такое мнение высказал дипломат, бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко в интервью Главреду. Он отметил, что последняя встреча между Байденом и Си Цзиньпином стала первым шагом для того, чтобы отвлечь будущее обострение отношений между США и Китаем.

Не допустить обострения в этих отношениях – в интересах обеих стран, говорит Огрызко. Он объяснил, что США не заинтересованы в том, чтобы Китай начал разжигать локальные войны в юго-восточной Азии, ведь тогда Соединенным Штатам придется реагировать, потому что они имеют соответствующие обязательства и перед Южной Кореей, и перед Японией, и перед Австралией. В свою очередь Китаю тоже не выгодна эскалация в этих отношениях, потому что он боится потерять рынок для сбыта своих товаров в США и Северной Америке в целом, а также в Европе.

"Поэтому у обеих стран есть объективная заинтересованность в том, чтобы снизить уровень напряжения и искать точки соприкосновения", – говорит дипломат.

Он отметил, что для Украины является большим плюсом, что США и Китай пытаются наладить отношения. Когда напряжение между этими двумя государствами будет уменьшаться, то американцы получат возможность задавать вопросы перед китайцами относительно их опосредованной помощи России.

"Если эти две страны становятся по меньшей мере не соперниками, а партнерами в том, чтобы в мире было спокойно, выгодно и эффективно, то тогда по-партнерски можно влиять на позиции друг друга. И поэтому американцы могут это использовать для мягкого давления на Китай, чтобы он, в свою очередь, влиял на позицию Российской Федерации", – отметил Огрызко.

По его словам, это в интересах Украины, чтобы отношения между США и Китаем стабилизировались и прошли пик недоразумения, который мы наблюдали совсем недавно. Тогда Украина будет получать от этого определенные преимущества.

Но в то же время полное поражение РФ вовсе не входит в планы Пекина, ведь Китай заинтересован в том, чтобы Россия существовала как некое ядерное пугало в отношении Запада.

"Это показывают заявления китайских руководителей. Они заинтересованы в том, чтобы война была заморожена на нынешнем этапе, и Китай мог использовать это как рычаг давления и на США, и на РФ. Совершенно очевидно, что экономически Китаю выгодно продолжать сотрудничество с США, и он мог бы положительно повлиять на Россию, заставив ее закончить войну. Но Россия, которая по-прежнему остается крупнейшей ядерной державой, нужна Пекину для давления на США. Такова восточная традиция. Поэтому однозначного давления на Россию со стороны Китая не будет", – отметил Огрызко.

Однако Китай может повлиять на РФ и немного утолить аппетиты Путина, говорит дипломат.

"Возможно, это позволит немного утолить аппетиты Путина и уменьшить опосредованную военную помощь, но я не думаю, что Китай пойдет так далеко, чтобы заставлять своего союзника, своего идеологического брата, Путина, делать то, на что он соглашаться по меньшей мере сейчас не хочет", – отметил он.

Смотрите видео интервью Владимира Огрызко Главреду:

Кто такой Владимир Огрызко Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем – независимой Украины) – с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве – атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко. В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины. В 1999-2004 годах – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год – посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005 – первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка. 18 декабря 2007 года назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина. 17 марта 2009 года назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Покинул пост вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года. В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сдал полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней. С сентября 2014 г. дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время, Украинская правда. С 2022 проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Отношения США и Китая

Президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин провели встречу в Калифорнии 15 ноября. В Китае после встречи Си с Байденом сделали заявление о войне РФ против Украины. В Пекине заявили, что КНР придерживается "четкой и последовательной" позиции и не изменит своей позиции относительно развязанной агрессором Россией войны против Украины.

Дипломат Владимир Огрызко ранее раскрыл результаты встречи Си с Байденом. По словам дипломата, "теоретически возможно", что Китай способен повлиять на Россию путем "мягкого давления".

"Поэтому здесь есть осторожный оптимизм, но мы должны понимать, что для Китая тоталитарная Россия – это важный союзник, и он вряд ли будет легко с ним прощаться", – объяснил эксперт.

Напомним, ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что к "оси зла ("Китай-Россия-Иран") могут присоединиться некоторые страны Европы, если Запад не изменит своего отношения к стране-агрессору РФ.

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