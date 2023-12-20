Зеленский назначил своего нового представителя в ВР: что известно

Новой представительницей стала нардеп Галина Михайлюк. Она с 2019 года является заместителем главы Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности.

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Зеленский назначил Галину Михайлюк своей представительницей в Раде/ коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, Facebook Галина Михайлюк

Президент Украины Владимир Зеленский назначил своим новым представителем в Верховной Раде народного депутата Галину Михайлюк. Об этом говорится в указе №823, который обнародован на сайте Офиса президента Украины.

"Назначить Михайлюк Галину Олеговну представителем президента Украины в Верховной Раде Украины (по согласию)", – отмечается в документе.

Указ датирован 20 декабря 2023 года.

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Что известно о Галине Михайлюк

Народный депутат Галина Михайлюк родилась в 1987 году в Киеве. Она получала образование в Одесском государственном экономическом университете, где училась по специальности "Банковское дело". Также она закончила аспирантуру кафедры гражданского права Национального университета "Одесская юридическая академия". Кроме этого, нардеп училась по специальности Международное корпоративное и коммерческое право в Университете Йорка в Великобритании.

Михайлюк была избрана нардепом от "Слуги народа". С 2019 года она является заместителем председателя Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности.

Увольнение Вениславского

Напомним, Владимир Зеленский 7 декабря уволил предыдущего представителя президента в Верховной Раде Федора Вениславского.

Тогда Вениславский назвал причиной своего увольнения то, что он занят военными проектами и не может совмещать это с работой.

"Я занимаюсь несколькими сугубо военными проектами, из-за чего приходится много бывать у линии фронта. Соответственно не всегда успеваю выполнять полномочия представителя президента Украины в ВРУ", – рассказал он в комментарии NV.

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