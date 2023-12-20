Как в Украине отнеслись бы к отставке Залужного: опубликованы результаты опроса

В серьезные разногласия между Зеленским и Залужным верят лишь 8% украинцев, говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии.

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Около 43% респондентов считают, что противоречия между Зеленским и Залужным есть, но они не очень существенные - КМИС / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот YouTube

Около 72% украинцев негативно отнеслись бы к решению президента Владимира Зеленского уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Примерно 43% респондентов считают, что определенные разногласия между ними имеют место быть, однако в серьезные противоречия верят лишь 8%. Об этом рассказали в Киевском международном институте социологии.

Согласно данным опроса КМИС, который провели в период с 4 по 10 декабря среди 1200 респондентов, живущих на подконтрольных территориях, около 72% украинцев негативно относятся к варианту с увольнением Залужного.

Положительно оценивают такую возможность лишь 2% респондентов. Причем не поддерживают потенциальное решение 71% тех, кто доверяет Зеленскому.

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Украинцы не верят в конфликт Зеленского и Залужного

Около 43% респондентов считают, что между президентом и главнокомандующим ВСУ могут быть определенные трения. Впрочем, только 8% считают разногласия очень серьезными. Примерно 35% сочли недоразумения не очень серьезными. Около 39% не считают, что конфликт вообще есть. 18% не определились со своей позицией по данному вопросу.

"Конфликт" Зеленского и Залужного

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ранее сделал заявление по "конфликту" Зеленского и Залужного. По его словам, речь идет о дезинформации со стороны агрессора России. Залужный – подчиненный Зеленского, все вопросы решаются в рамках дискуссии.

Президент Владимир Зеленский ответил на вопрос о том, планируется ли отставка Залужного. В ходе итоговой пресс-конференции 19 декабря глава государства сказал, что он сохраняет рабочие отношения с главнокомандующим ВСУ.

"Для чего кому-то помогать и развивать эту тематику. Рабочие у меня отношения с Залужным. Он должен отвечать за результаты на поле боя, как Главком", - подчеркнул Зеленский.

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