УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Дипломат пояснил, что нужно делать Украине ради мощной европейской помощи

Дмитрий Видоменко
20 декабря 2023, 11:07
Как говорит Владимир Огрызко, пророссийски настроенные политики Орбан и Фицо не являются доминирующими политическими фигурами в ЕС.
Огрызко, ЕС, Украина
Огрызко, ЕС, Украина / коллаж Главред, фото УНИАН

Для того, чтобы помощь Европы Украине не уменьшалась, украинским властям и дипломатам нужно тщательно работать как с каждой европейской страной отдельно, так и с Европейским союзом в целом. Об этом в интервью Главреду рассказал дипломат, бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко.

"Надо ставить вопрос о том, как сделать так, чтобы эта помощь не только не уменьшилась, но и увеличилась. И тогда мы смотрим на проблему немного под другим углом. Это означает, что нам нужно работать как с каждой европейской страной отдельно, так и с Европейским Союзом в целом. Европа сейчас лучше всего понимает, насколько угрожающим является соседство с неуправляемой и агрессивной имперской Россией", ‒ сказал он.

Как говорит Огрызко, пророссийски настроенные политики Орбан и Фицо не являются доминирующими политическими фигурами в ЕС.

"Из последних заявлений многих европейских лидеров следует, что они не только не собираются уменьшать помощь, а видят в Украине серьезный элемент собственной безопасности. Поэтому, помогая Украине, они помогают себе. Это вовсе не значит, что все будет идти гладко и беспроблемно – давайте вспомним хотя бы московскую подстилку Орбана, который делает все, чтобы разрушить европейское единство и все возможности для помощи Украине. Но мне кажется, что он, даже в компании с Фицо, все равно не является мейнстримом в Европейском Союзе – там есть адекватные люди, которые понимают, о чем идет речь", ‒ сказал он.

Вас могут заинтересовать такие видео:

Кто такой Владимир Огрызко

Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996).

В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем – независимой Украины) – с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве – атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко.

В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины.

В 1999-2004 годах – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год – посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005 – первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка.

18 декабря 2007 года назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина.

17 марта 2009 года назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Покинул пост вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года.

В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сдал полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней.

С сентября 2014 г. дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время, Украинская правда.

С 2022 проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Помощь западных союзников для Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ближайшие дни Украина и Великобритания подпишут десятилетний пакт о безопасности, в рамках которого Великобритания предоставит свой военно-морской опыт для поддержки Украины в контроле за Черным морем.

До 30 декабря в Минобороны США закончатся средства, которые тратятся на замену оружия, посылаемого Украине. Пока нет дополнительных средств, поскольку Конгресс еще не проголосовал за выделение денег на финансирование военной помощи Киеву.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден готов к компромиссам с республиканцами относительно безопасности границы и миграционной политики США, чтобы избежать блокирования принятия дополнительной помощи для Украины.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Владимир Огрызко война России и Украины Вступление Украины в Евросоюз
Реклама

Главное за день

Как в Украине отнеслись бы к отставке Залужного: опубликованы результаты опроса

Как в Украине отнеслись бы к отставке Залужного: опубликованы результаты опроса

11:30 Политика
Разрываются в пушках и минометах: КНДР дала РФ некачественные боеприпасы – Генштаб

Разрываются в пушках и минометах: КНДР дала РФ некачественные боеприпасы – Генштаб

10:37 Украина
Украина потеряла не 1 миллиард долларов из-за блокады границы: заявление НБУ

Украина потеряла не 1 миллиард долларов из-за блокады границы: заявление НБУ

10:27 Деньги
Все главные новости

Последние новости

11:44

Китайський гороскоп на завтра 21 декабря 2023:

11:37

Понадобится лишь шпатель: женщина рассказала, как до блеска отмыть кухню

11:30

Как в Украине отнеслись бы к отставке Залужного: опубликованы результаты опроса

11:07

Дипломат пояснил, что нужно делать Украине ради мощной европейской помощиВидео

11:03

Огрызко объяснил, как выборы в США повлияют на ситуацию в УкраинеВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

11:01

На зависть всем соседям: эксперт рассказал, как выбрать самые сладкие мандариныВидео

10:55

Салат на Новый год, который принесет деньги в дом - рецепт Глаз ДраконаВидео

10:54

Мудрые хозяйки не выбрасывают черствый хлеб: что из него делают

10:37

Разрываются в пушках и минометах: КНДР дала РФ некачественные боеприпасы – Генштаб

Реклама
10:27

Украина потеряла не 1 миллиард долларов из-за блокады границы: заявление НБУ

10:24

Вручить повестку могут в 17 лет: в ВСУ разъяснили ситуацию с мобилизацией молодежи

10:08

Сочная горячая закуска на Новый год из 4-х ингредиентов, которая удивит даже прихотливых гостей

10:07

Церковный праздник 21 декабря: не жалуйтесь на свекровь и отложите ремонт

10:00

"Зиму ожидаем очень тяжелую": в Госдепе отреагировали на слова Зеленского о поддержке США

09:38

Суд Колорадо запретил Трампу баллотироваться в президенты США

09:21

Тоня Матвиенко ошеломила фанатов своими жаркими поцелуями с Павлом ЗибровымВидео

09:00

Орбан и Фицо не смогут остановить вступление Украины в ЕС: Огрызко – о перспективах для Украины в 2024 годуЭксклюзив

08:59

У Киевстар снова сбой, не работает связь и мобильное приложение: что известно

08:49

В ВСУ пояснили, что поменяет снижение мобилизационного возраста до 25 лет

08:42

Гороскоп на завтра 21 декабря 2023: Овны - учитесь у Скорпионов, Рыбам никаких покупок

Реклама
08:20

Операция была сложной: стали известны подробности обмена Медведчука на "азовцев"

08:10

Зачем военный преступник Шойгу требует увеличить численность российской армиимнение

08:08

Украинец отсудил 50 тысяч грн за незаконный долг за "голубое топливо": что произошло

07:35

Сестра поделилась плохими новостями о здоровье Селин Дион

07:29

Оккупантам удалось продвинуться на пяти направлениях - ISW

06:47

В Харькове - взрывы и два "прилета": что известно

05:20

Когда Украина вступит в ЕС и что это даст: эксперт назвал сроки, но с оговоркой

04:30

Необычный вариант со 100%-м результатом: эффективные упражнения на пресс на 5 минутВидео

04:00

Счастливчики 2024 года: названы 4 знака зодиака, у которых белая полоса будет весь год

03:20

Веселая рождественская иллюзия: только гений найдет Санту среди машин за 1 минуту

02:34

"Без порток, но в шляпе": Волочкова перепутала зиму с летом и стала посмешищем

02:04

Почему шторы нужно регулярно стирать и как это правильно делать: ответ вас удивит

01:35

Аналитик объяснил, как на войну в Украине будут влиять отношения США и Китая

01:05

В Киеве во время тревоги прозвучали взрывы: РФ атаковала страну дронами

19 декабря, вторник
23:59

Россияне готовятся к серьезным военным операциям против Украины - Атеш

23:18

Что будет, если пить из разбитой кружки: как не навлечь на себя беду

22:29

РФ могла атаковать Украину "супероружием" на прошлой неделе - Минобороны Британии

22:15

Цените своих соседей, которые пошли воевать за васмнение

21:59

Хочет взять под контроль Польшу и Германию: эксперт раскрыл, как далеко готов зайти Путин

21:21

Рассмотрение о предоставлении Украине помощи в Сенате США затянется до января

Реклама
21:05

Как стричь когти коту и для чего: безопасные методы, чтобы не навредить пушистику

20:53

ВСУ не могут перебросить бронированную технику: в Херсонской ОВА раскрыли проблемы

20:33

Будет ли мобилизация женщин: Зеленский дал четкий ответ

20:08

26 тысяч дронов не доехали до ВСУ: на Ставке Зеленского "вспыхнул" скандал

20:00

Планирует ли Зеленский уволить Залужного: ответ президента

20:00

Как предотвратить появление морщин: врач дала полезный совет

19:50

Зеленский "зарубил" идею вступления в НАТО "кусками"

19:27

Зеленский ответил, закончится ли война в 2024 году

19:22

Будет как новый: эксперт рассказал, как отчистить ковер от красного вина

19:11

Лунный календарь 20 декабря 2023: ждите новых этапов развития в отношениях на работе

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Третья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в России
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять