Дипломат пояснил, что нужно делать Украине ради мощной европейской помощи

Как говорит Владимир Огрызко, пророссийски настроенные политики Орбан и Фицо не являются доминирующими политическими фигурами в ЕС.

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Огрызко, ЕС, Украина / коллаж Главред, фото УНИАН

Для того, чтобы помощь Европы Украине не уменьшалась, украинским властям и дипломатам нужно тщательно работать как с каждой европейской страной отдельно, так и с Европейским союзом в целом. Об этом в интервью Главреду рассказал дипломат, бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко.

"Надо ставить вопрос о том, как сделать так, чтобы эта помощь не только не уменьшилась, но и увеличилась. И тогда мы смотрим на проблему немного под другим углом. Это означает, что нам нужно работать как с каждой европейской страной отдельно, так и с Европейским Союзом в целом. Европа сейчас лучше всего понимает, насколько угрожающим является соседство с неуправляемой и агрессивной имперской Россией", ‒ сказал он.

Как говорит Огрызко, пророссийски настроенные политики Орбан и Фицо не являются доминирующими политическими фигурами в ЕС.

"Из последних заявлений многих европейских лидеров следует, что они не только не собираются уменьшать помощь, а видят в Украине серьезный элемент собственной безопасности. Поэтому, помогая Украине, они помогают себе. Это вовсе не значит, что все будет идти гладко и беспроблемно – давайте вспомним хотя бы московскую подстилку Орбана, который делает все, чтобы разрушить европейское единство и все возможности для помощи Украине. Но мне кажется, что он, даже в компании с Фицо, все равно не является мейнстримом в Европейском Союзе – там есть адекватные люди, которые понимают, о чем идет речь", ‒ сказал он.

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Кто такой Владимир Огрызко Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем – независимой Украины) – с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве – атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко. В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины. В 1999-2004 годах – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год – посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005 – первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка. 18 декабря 2007 года назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина. 17 марта 2009 года назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Покинул пост вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года. В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сдал полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней. С сентября 2014 г. дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время, Украинская правда. С 2022 проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Помощь западных союзников для Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ближайшие дни Украина и Великобритания подпишут десятилетний пакт о безопасности, в рамках которого Великобритания предоставит свой военно-морской опыт для поддержки Украины в контроле за Черным морем.

До 30 декабря в Минобороны США закончатся средства, которые тратятся на замену оружия, посылаемого Украине. Пока нет дополнительных средств, поскольку Конгресс еще не проголосовал за выделение денег на финансирование военной помощи Киеву.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден готов к компромиссам с республиканцами относительно безопасности границы и миграционной политики США, чтобы избежать блокирования принятия дополнительной помощи для Украины.

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