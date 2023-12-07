Зеленский внезапно уволил своего представителя в ВРУ: Вениславский раскрыл причину

Вениславский пояснил, что занят военными проектами и не может совмещать это с работой.

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Зеленский уволил Вениславского / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ВРУ

Владимир Зеленский сегодня, 7 декабря, уволил нардепа Федора Вениславского с должности представителя президента Украины в Верховной Раде.

Об этом свидетельствует соответствующий указ президента №812/2023 7 декабря указано: "освободить Вениславского Федора Владимировича от исполнения обязанностей представителя Президента Украины в Верховной Раде Украины".

Причина увольнения

Федор Вениславский пояснил, что занят военными проектами и не может совмещать это с работой в ВР. Он отметил, что его увольнение с должности с должности представителя президента в Верховной Раде было обсуждено с Владимиром Зеленским несколько дней назад.

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"Я занимаюсь несколькими сугубо военными проектами, из-за чего приходится много бывать у линии фронта. Соответственно не всегда успеваю выполнять полномочия представителя президента Украины в ВРУ", - рассказал он в комментарии NV

Что известно о Федоре Вениславском

Федор Вениславский - кандидат юридических наук. Он пять раз неудачно баллотировался в Верховную Раду. На шестой раз, в июле 2019 года, таки был избран народным депутатом 9-го созыва от "Слуги народа" под номером 88 в списке (беспартийный).

Вениславский - член фракции "Слуги народа" в парламенте, член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, председатель подкомитета по госбезопасности и обороне.

В начале июня 2019 года Зеленский назначил Вениславского своим представителем в Конституционном Суде Украины.

В сентябре 2022 года Вениславский был уволен с должности представителя президента в КС и сразу назначен представителем президента в Верховной Раде.

Напомним, что депутаты раскрыли детали, кого из министров Верховная Рада уволит. Давид Арахамия рассказал, что Верховная Рада Украины этого намерена проголосовать за увольнение одного из министров.

В Минобороны хотят уволить трех генералов. В военно-политическом руководстве сообщили, что по данным источников, Умеров готовит представление на увольнение Остащенко, Тарнавского и Наева.

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