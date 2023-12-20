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"Нам не дали": полковник ВСУ рассказал, почему провалилось контрнаступление

Елизавета Бельмас
20 декабря 2023, 11:33
Стало известно, что стало помехой украинскому контрнаступлению 2023 года.
Полковник ВСУ рассказал, почему провалилось контрнаступление
Полковник ВСУ рассказал, почему провалилось контрнаступление / коллаж: Гларвед, фото: 22 ОМБ, Командование объединенных сил ВСУ

Украинской армии не хватало средств дальнобойного поражения. Однако вскоре, а именно в 2024, эти вопросы, вероятно, будут решены. Об этом сообщил летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан.

Поставки авиации Украине в частности могут значительно улучшить процесс освобождения Украины от оккупантов.

По словам эксперта, поставки правильного оружия способны повысить скорость продвижения украинских защитников "раз в десять" и, конечно, снизить уровень потерь.

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Свитан объясняет, что оптимальным вариантом боевых действий является продвижение под сопровождением авиации.

"У нас эта поддержка может быть. Без авиации нет смысла двигаться вперед",- добавляет эксперт.

Полковник в запасе утверждает, что достичь поставленных целей украинской армии не удалось исключительно из-за нехватки дальнобойного оружия. Отстутствие ракет и авиации дало возможность ВСУ продвинуться только на тот радиус поражения, который был в наличии, а это артиллерия - 15-25 км. Вот на это расстояние пройти и удалось.

"В 2024 году мы будем эти вопросы решать. Я думаю, авиацию нам дадут, а с ней все будет быстрее и веселее - на порядок",- добавил Свитан.

Ситуация на фронте в Украине

Напомним, российские оккупанты хотят провести новые серьезные военные операции против Украины. Они уже начали подготовку в оккупированном Крыму. Об этом заявило крымское движение сопротивления "Атеш".

Также, российские оккупационные войска незначительно продвинулись возле Купянска, Бахмута, Авдеевки, Новомихайловки и Новопрокоповки. Как сообщает Институт изучения войны, российским захватчикам удалось осуществили незначительное подтвержденное продвижение на северо-восток от Купянска.

При этом, правящий режим КНДР поставил стране-оккупанту России некачественные снаряды. Фиксируются неоднократные случаи разрыва таких боеприпасов в стволах пушек и минометов захватчиков. Инциденты приводят к потерям противником личного состава и вооружений. Подобные случаи установлены в группировке "Днепр" генерала Михаила Теплинского. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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война в Украине
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