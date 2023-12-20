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Разрываются в пушках и минометах: КНДР дала РФ некачественные боеприпасы – Генштаб

Андрей Ганчук
20 декабря 2023, 10:37
Российские оккупанты вынуждены использовать артиллерийские и минометные заряды из Северной Кореи из-за нехватки своего производства, сказали в Генштабе ВСУ.
Войска РФ, КНДР
Инциденты с боеприпасами КНДР приводят к потерям в рядах оккупантов России - Генштаб ВСУ / Коллаж: Главред, фото: соцсети, Минобороны РФ

Правящий режим КНДР поставил стране-оккупанту России некачественные снаряды. Фиксируются неоднократные случаи разрыва таких боеприпасов в стволах пушек и минометов захватчиков. Инциденты приводят к потерям противником личного состава и вооружений. Подобные случаи установлены в группировке "Днепр" генерала Михаила Теплинского. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

В сводке Генштаба говорится о том, что российские оккупанты вынуждены использовать некачественные боеприпасы по причине их недостаточного производства в самой России.

"Учитывая недостаточное количество боеприпасов собственного производства, российские оккупационные войска вынуждены использовать поставляемые из Северной Кореи артиллерийские и минометные заряды низкого качества", - отмечается в сообщении.

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Также указано, что фиксируются случаи разрыва северокорейских боеприпасов еще в стволах пушек и минометов. Это приводит к потерям в рядах противника.

"Из-за неудовлетворительного состояния таких боеприпасов фиксируются нередкие случаи их разрыва прямо в стволах пушек и минометов оккупантов, что приводит к потерям вооружения и личному составу захватчиков", - добавили в сообщении.

В Генеральном штабе подчеркнули, что подобные инциденты фиксируются в группировке оккупантов "Днепр", которой командует генерал Михаил Теплинский.

Ким Чен Ын отправил Путину бракованные боеприпасы

Оккупантов России изрядно удивили боеприпасы от КНДР, которые были получены захватчиками в результате договоренностей глав государств Ким Чен Ына и Владимира Путина.

Аналитики Defence Express рассказали, что россияне решили проверить северокорейские снаряды и зафиксировали массовый брак. Проблемы приводят к снижению точности огня и большому расходу таких боеприпасов.

Президент Владимир Зеленский сказал, что КНДР передала Путину миллион снарядов. По словам государства, диктатуры лучше вооружают Россию, чем демократические страны Украину. Это серьезная проблема, которую нужно решать.

"Мы нуждаемся во внимании и поддержке мира сейчас как никогда. Почему? Сейчас у нас есть эффективное оружие. Однако, не все необходимое, чтобы вести эту войну на условиях свободы, а не на условиях, которые навязывает враг", - подчеркнул украинский гарант.

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