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Ким Чен Ын "обул" Путина: оккупанты в шорохе от снарядов КНДР – Defence Express

Андрей Ганчук
9 декабря 2023, 19:27
В войсках России решили разобраться, в чем проблема снарядов, которые поставила им Северная Корея, и пришли к определенным выводам, пишут эксперты.
Ким, Путин, боеприпасы
Ким Чен Ын поставил Путину бракованные снаряды - аналитики / Коллаж: Главред, фото: скриншот соцсети

Оккупационные войска агрессора России жалуются на постоянный массовый брак в артиллерийских снарядах, которые поставила КНДР. Проблема приводит к снижению показателей точности огня и увеличению количества боеприпасов. Однако каждый такой снаряд представляет опасность.

Аналитики Defence Express опубликовали материал, в котором рассказали о том, что в одном из российских Telegram-каналов появился фотоснимок и сообщение об "исследовании" северокорейских зарядов к 152-мм снарядам. Оккупанты решили выяснить, что с ними не так, из-за "систематического разлета по дальности".

Оккупанты изучили боеприпасы КНДР и удивились

В боеприпасах, которые подобрали в произвольном порядке, при одинаковой маркировке разные порохи, а связи пороха с неодинаковым весом.

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"Кроме того, не во всех снарядах находится так называемый размеднитель - свинцовая проволока, которая предназначена для уменьшения замеднения канала ствола из-за использования снарядов с медным ведущим пояском. Также некоторые имели следы вскрытия герметичных крышек", - отметили журналисты.

Учитывая, что проблема обнаружена уже в 5 снарядах, можно сделать вывод о тотальной и постоянной нехватке боеприпасов. Ситуация приводит к множеству последствий.

"Неравномерный разлет снарядов означает уменьшение точности огня, что приводит к увеличению расхода боеприпасов на одну типичную задачу. Больший расход означает большее время на его выполнение, что в условиях контрбатарейной борьбы приводит к большим потерям. Преодолеть это возможно уменьшением дальности огня, но это приводит к еще большим потерям", - считают эксперты.

По этой причине оккупанты все больше расходуют снарядов.

"В конце концов, на это накладывается банальная неукладка в заряды свинцовой проволоки северокорейскими рабочими, что приводит к еще большему износу ствола. Причем по довольно банальной причине, которая знакома всем странам плановой экономики - "рабочие-несуны", которые воруют с завода все, что могут", - добавили аналитики.

Что не так со снарядами от Северной Кореи

Применение разных порохов в снарядах объясняется тем, что КНДР – страна, которая в изоляции, и непонятно, откуда этот порох вообще берется.

"Конечно каждый такой боеприпас, даже бракованный, все равно представляет опасность. Но когда речь идет об артиллерии - это всегда о больших цифрах. Особенно, когда речь идет об условном миллионе боеприпасов из КНДР, выборочная проверка только зарядов пяти из которых показала очень много интересного, а кроме самого заряда есть еще снаряд и детонатор, к которым не меньшие требования по однотипному качеству", - подчеркнули в Defence Express.

Оружие России от КНДР

Аналитики американского Центра стратегических и международных исследований пришли к выводу, согласно которому КНДР после встречи Ким Чен Ына и Путина нарастила поставки в Россию. Специалисты зафиксировали увеличение количества железнодорожных перевозок из Северной Кореи в России. Предполагается, что таким образом россияне получают от корейцев вооружения и боеприпасы.

В The Washington Post рассказали, как Россия может получать оружие от КНДР. Установлено, что российские корабли в период с середины августа по середину октября несколько раз забирали грузы из Северной Кореи, использовался порт на российском Дальнем Востоке. Боеприпасы могли попасть оккупантам на войну против Украины.

Разведка Эстонии сообщала, что КНДР только в октябре поставила России около 350 тысяч снарядов. Такого количества боеприпасов хватит оккупантам для ведения боевых действий в течение месяца.

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