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Аналитик объяснил, как на войну в Украине будут влиять отношения США и Китая

Анна Ярославская
20 декабря 2023, 01:35
Если снижение напряженности между США и Китаем продолжится, Китай все больше начнет влиять на Россию.
Александр Кочетков, Джо Байден, Си Цзиньпин
Александр Кочетков объяснил, как на ситуацию в Украине будут влиять отношения США и Китая / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП

Отношения Китая и США имеют решающее значение - именно они будут проектироваться на войну, которую начала Россия против Украины. Об этом рассказал политический аналитик Александр Кочетков в интервью Главреду.

Он напомнил, что недавно умер бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, который является автором концепции треугольника – отношений Советского Союза (а затем – России), Китая и Соединенных Штатов.

"Из этой концепции следует, что Соединенные Штаты должны конкурировать с одним из углов этого треугольника, но иметь партнерские отношения с другим. И вот сейчас Соединенные Штаты пытаются как-то уменьшить напряжение в отношениях с Китаем. Китай тоже очень этого хочет, потому что он хочет экономически захватить мир, а не воевать. Тем более, со Штатами", - объяснил Кочетков.

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Он добавил, что Китай раздражает война в Украине, которая затягивается, потому что война в Европе так или иначе ее истощает, а Европа для Китая – это рынок сбыта.

"Если снижение напряженности между США и Китаем продолжится, Китай все больше начнет влиять на Россию. Пока что он позволяет другим странам из сферы своего влияния, например, Северной Корее, помогать России. Затем это разрешение на помощь будет постепенно уменьшено, а с другой стороны Китай будет более идейно выполнять определенные предостережения Соединенных Штатов по поставкам в РФ товаров двойного назначения", - считает аналитик.

При этом, добавил Кочетков, Россия пытается искать другие варианты, что-то производить сама.

"Поэтому война на истощение, если США и Европа не будут в этом смысле работать на полную, будет не в пользу Украины", - резюмировал аналитик.

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина

15 ноября лидер Китая Си Цзиньпин начал свой первый визит в Соединенные Штаты за последние шесть лет. Си Цзиньпин в последний раз посещал Штаты в 2017 году.

На полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества президент США Джо Байден провел четырехчасовые переговоры с Си Цзиньпином.

По словам главы Белого дома, во время встречи был достигнут "реальный прогресс".

Президент Байден после переговоров с Си Цзиньпином снова назвал главу КНР "диктатором".

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