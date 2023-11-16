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Байден назвал Си Цзиньпина диктатором и объяснил, что имеет ввиду

Анна Ярославская
16 ноября 2023, 07:26
В июне президент США Джо Байден также назвал лидера КНР "диктатором", когда рассказывал о его реакции на сбитый китайский разведывательный аэростат.
Си Цзиньпин, Джо Байден
Джо Байден снова назвал Си Цзиньпина диктатором / Коллаж: Главред, фото: Белый дом, скриншот

Президент США Джо Байден после переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином, которые он охарактеризовал как "конструктивные и продуктивные", снова назвал главу КНР "диктатором".

Отвечая на вопрос журналиста, будет ли президент и в дальнейшем называть Си диктатором, как он это делал в прошлом, Байден ответил: "Ну, посмотрите, он диктатор", передает CNN.

"Он диктатор в том смысле, что он человек, который руководит коммунистической страной", - объяснил глава Белого дома.

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Как сообщал Главред, в июне президент США Джо Байден назвал лидера КНР Си Цзиньпина "диктатором", когда рассказывал о его реакции на сбитый китайский разведывательный аэростат.

Встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина

15 ноября лидер Китая Си Цзиньпин начал свой первый визит в Соединенные Штаты за последние шесть лет. Си Цзиньпин в последний раз посещал Штаты в 2017 году.

На полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества президент США Джо Байден провел четырехчасовые переговоры с Си Цзиньпином.

По словам главы Белого дома, во время встречи был достигнут "реальный прогресс".

Лидер Китая Си Цзиньпин назвал партнерство между странами "самыми важными двусторонними отношениями в мире". По его словам, "Земля достаточно велика, чтобы обе страны могли достичь успеха".

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