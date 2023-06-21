Байден назвал Си Цзиньпина 'диктатором': тот возмутился из-за сбития шпионского шара

Председатель КНР Си Цзиньпинь был недоволен, что США сбили шпионский шар.

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Байден назвал Си Цзиньпина диктатором / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Президент США Джо Байден назвал лидера КНР Си Цзиньпина "диктатором", когда рассказывал о его реакции на сбитый китайский разведывательный аэростат.

По словам американского президента, Си Цзиньпин сильно возмутился, когда США решили сбить аэростат. Об этом Байден сказал в Калифорнии во время выступления на мероприятии по сбору средств на свою предвыборную кампанию, передает "Европейская правда".

"Причина, по которой Си Цзиньпин был очень возмущен, когда я сбил этот воздушный шар со шпионским оборудованием, заключается в том, что он не знал, что он там был. Нет, я серьезно. Это то, что очень расстраивает диктаторов, когда они не знают, что произошло", - отметил Байден.

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Он добавил, что аэростат сбился с курса и не должен был пролетать там, где ее сбили, а Си Цзиньпин об этом не знал.

"Когда шар сбили, он был очень смущен. Он отрицал, что он вообще был там", - сказал Байден.

Визит Блинкена в Китай

Напомним, что глава американского Госдепа Энтони Блинкен встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Стали известны итоги встречи Блинкена и Си. Вашингтон против любых действий на китайском юге, к которым могла бы прибегнуть одна из сторон. В то же время США выполняют свои обязательства перед Тайванем как союзник.

Китай не будет поставлять России оружие. Стало совершенно очевидно, что для Китая хорошие отношения с США имеют явный приоритет, перед отношениями с Россией.

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