Байден назвал Си Цзиньпина 'диктатором': тот возмутился из-за сбития шпионского шара

Президент США Джо Байден назвал лидера КНР Си Цзиньпина "диктатором", когда рассказывал о его реакции на сбитый китайский разведывательный аэростат.
По словам американского президента, Си Цзиньпин сильно возмутился, когда США решили сбить аэростат. Об этом Байден сказал в Калифорнии во время выступления на мероприятии по сбору средств на свою предвыборную кампанию, передает "Европейская правда".
"Причина, по которой Си Цзиньпин был очень возмущен, когда я сбил этот воздушный шар со шпионским оборудованием, заключается в том, что он не знал, что он там был. Нет, я серьезно. Это то, что очень расстраивает диктаторов, когда они не знают, что произошло", - отметил Байден.
Он добавил, что аэростат сбился с курса и не должен был пролетать там, где ее сбили, а Си Цзиньпин об этом не знал.
"Когда шар сбили, он был очень смущен. Он отрицал, что он вообще был там", - сказал Байден.
Визит Блинкена в Китай
Напомним, что глава американского Госдепа Энтони Блинкен встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Стали известны итоги встречи Блинкена и Си. Вашингтон против любых действий на китайском юге, к которым могла бы прибегнуть одна из сторон. В то же время США выполняют свои обязательства перед Тайванем как союзник.
Китай не будет поставлять России оружие. Стало совершенно очевидно, что для Китая хорошие отношения с США имеют явный приоритет, перед отношениями с Россией.
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