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"Придем, будем их гнать оттуда": Данилов поиздевался над россиянами в Крыму

Дмитрий Видоменко
21 июня 2023, 08:44 обновлено 21 июня, 08:44
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Секретарь СНБО Алексей Данилов посоветовал оккупантам как можно быстрее покинуть Крым, поскольку контрнаступление ВСУ продолжается.
Данилов, Крым
Все крымчане, которые потеряли собственность в 2014 году, получат ее обратно - Данилов / коллаж Главред, фото УНИАН

Русские оккупанты понимают, что ВСУ рано или поздно зайдут на полуостров Крым. Об этом во время единого телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Они понимают, что вопрос только времени, когда мы придем, будем их гнать оттуда. И я бы всем посоветовал как можно скорее пользоваться услугами той постройки, которая на сегодня у них есть (Крымский мост — Главред), чтобы быть в безопасности", — отметил чиновник.

Также секретарь СНБО отметил, что все крымчане, которые потеряли собственность в 2014 году, получат ее обратно, а за убытки им выплатят компенсации.

"Кто успеет оттуда, скажем так, отправиться на родину, откуда они там приехали, пусть на ту территорию и отправляются", — подытожил Данилов.

Смотрите на видео заявление Алексея Данилова по поводу Крыма:

Возвращение Крыма в Украину

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что как только армия Украины подойдет к административной границе с Крымским полуостровом, российские оккупанты будут бежать.

По его словам, люди выйдут на улицы и будут помогать ВСУ выгнать фейковые "крымские власти".

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сказали, что страну-оккупанта Россию нужно отрезать от Крыма, чтобы полуостров не использовался в военных целях, а оккупанты совершили новый "жест доброй воли". Российские граждане должны как можно скорее покинуть Крымский полуостров.

Министр обороны Алексей Резников отметил, что Украина способна освободить Крым без боя. По его словам, как только будут перекрыты все пути снабжения, оккупанты РФ сами убедятся в том, что им нужно покинуть полуостров.

Война России против Украины:

СНБО Алексей Данилов деоккупация Крыма
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