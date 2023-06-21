"Буданов отряхнул пыль и вышел": как глава ГУР пережил атаки РФ - The Economist

Украинские разведчики рассказали журналистам о двух атаках русских оккупантов по зданию ГУР - в марте 2022 року и в мае 2023 года.

https://glavred.info/ukraine/budanov-otryahnul-pyl-i-vyshel-kak-glava-gur-perezhil-ataki-rf-the-economist-10479565.html Ссылка скопирована

Генерал Буданов, по словам офицеров, атаки РФ перенес стоически / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Российские оккупанты как минимум дважды обстреливали ракетами киевское здание Главного управления разведки Минобороны Украины — в марте 2022-го и в мае 2023 года. Об этом говорится в статье авторитетного западного издания The Economist.

Украинские разведчики рассказали журналистам, как в марте минувшего года атака России на штаб-квартиру ГУР на Рыбальском острове в Киеве "парализовала" многих.

"Офицеры вспоминают ужас ‒ когда падали ракеты, вылетали окна и обваливались полуразрушенные здания. Люди, ожидавшие в приемной встречи со своим шефом, упали на пол", — говорят они.

видео дня

Но очень быстро, говорят украинские разведчики, дверь кабинета начальника ГУР открылась и к ним вышел сам генерал-майор Кирилл Буданов. Известный своим немногословием офицер сказал только, что все в порядке.

Далее, 29 мая 2023 года по офису ГУР был нанесен еще один удар русскими оккупантами ‒ в тот день по зданию летели баллистические ракеты, крылатые ракеты и беспилотники. Они едва не попали в здание и в автомобильный мост по соседству, а дроны задели другое здание. Тогда над Киевом и областью ПВО удалось сбить все 11 ракет.

"Буданов отряхнул пыль, надел фуражку и вышел на улицу, чтобы осмотреть повреждения", — вспоминает один из украинских офицеров.

Именно после этого обстрела российская пропаганда запустила фейк о том, что якобы 29 мая ракета попала в здание ГУР, что привело к "серьезному ранению" Буданова. И его якобы "вывезли на вертолете на военную базу в польском Жешуве, туда за ним специально прилетал эвакуационный американский самолет, который доставил его в Германию".

Фейки РФ о военном руководстве Украины

Ранее в российских пропагандистских СМИ и Telegram-каналах распространили информацию о том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный "тяжело ранен" после ракетного удара по командному пункту вблизи Херсона. В РФ нафантазировали, что Залужный якобы получил травму головы и осколочные ранения.

Кроме того, главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что боевики якобы ликвидировали командующего Сил территориальной обороны ВСУ генерал-майора Игоря Танцюру. Однако руководитель службы по связям с общественностью Командования Сил территориальной обороны ВСУ Алексей Дмитрашковский заявил, что это фейк.

Позже российские пропагандисты сфабриковали позорный фейк о главе Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилле Буданове. Россияне использовали логотип известного украинского СМИ, которое якобы и сообщило о смерти главного разведчика Украины.

Вас могут заинтересовать такие новости: