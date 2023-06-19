США не признают Тайвань, в КНР рады диалогу: итоги встречи Блинкена и Цзиньпина

Председатель КНР Си Цзиньпин надеется, что Пекин и Вашингтон смогут преодолеть все сложности, к которым привела конкуренция двух больших государств.

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В Китае назвали переговоры Цзиньпина и Блинкена "откровенными и обстоятельными" / Синьхуа

Соединенные Штаты Америки придерживаются принципа одного Китая и не признают независимости Тайваня. Однако Вашингтон против каких-либо действий на китайском юге, к которым могла бы прибегнуть одна из сторон. В то же время США выполняют свои обязательства перед Тайванем в качестве союзника. Об этом заявил глава американского Госдепа Энтони Блинкен.

Как сообщает BBC, по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином он сказал, что Вашингтон придерживается своей прежней позиции, которая не предполагает признания суверенитета Тайваня.

При этом Штаты против каких-либо конфликтов на китайском юге.

"США не поддерживают независимость Тайваня и не допускают каких-либо односторонних изменений на юге (Китая, – ред.), совершенных любой стороной", - отметил Блинкен.

Впрочем, госсекретарь США акцентировал внимание на том, что американцы ожидают "мирного урегулирования существующих разногласий" и преданы выполнению своих обязательство по оказанию помощи в обеспечении безопасности Тайваня.

"Пекин и Вашингтон достигли согласия по ряду вопросов"

Руководитель КНР Си Цзиньпин после встречи с Блинкеном сказал, что представителям двух государств удалось "достичь согласия по рядку конкретных вопросов".

В частности, главный дипломат Китая Ван И и министр иностранных дел КНР Цинь Ган назвали переговоры с госсекретарем США Блинкеном "откровенными и обстоятельными".

"Китайская сторона четко изложила свою позицию, и обе стороны согласились следовать общим договоренностям, достигнутым с президентом Байденом и мной на Бали. Стороны также добились прогресса и достигли согласия по ряду конкретных вопросов", - цитирует председателя Китая Цзиньпина CGTN.

Также председатель Китая добавил, что взаимодействия между странами должно базироваться на "взаимном уважении и искренности".

"Я надеюсь, что госсекретарь Блинкен посредством этого визита сможет внести позитивный вклад в стабилизацию китайско-американских отношений", - подчеркнул Цзиньпин.

В чем вопрос Китая и Тайваня?

Китай считает островное частично признанное государство Тайвань, которое находится в 180 километров к востоку от КНР, своей отколовшейся провинцией. Тайвань считает себя суверенным государством с собственной Конституцией, вооруженными силами и политическим устройством. Китай систематически предупреждает Тайвань о риске войны и видит государство собственной территорией.

У Тайваня особые отношения с США. Они регулируются актом Закон об отношениях с Тайванем, принятым 10 апреля 1979 года американским Конгрессом. Вашингтон поддерживает неофициальные, но фактические дипломатические отношения с Тайбэем как с "органами власти Тайваня". При этом Штаты придерживаются политики одного Китая, что означает непризнание суверенитета Тайваня.

Американский журнал по внешней политике Foreign Affairs в конце марта опубликовал заявление председателя Китая Си Цзиньпина, который в ходе выступления в парламенте сказал своим генералам "смело воевать", если начнется война. Журналисты уточнили, что по ту сторону Тайваньского пролива строятся новые бомбоубежища и создаются офисы мобилизации.

В The New York Times публиковали статью, где акцентировалось внимание на изучении Китаем войны РФ против Украины. Китайцы, по мнению авторов материала, анализируют события российско-украинской войны на случай столкновения против Тайваня.

Директор американской национальной разведки Эврил Хейнс сказала, что Китай может применить свою армию для аннексии Тайваня. Вероятно, Пекин хотел бы сделать ставку на дипломатию, но готовит и силовой сценарий. США не знают, какой выбор сделают в КНР.

Смотрите видео, в котором рассказали о том, что происходит между Китаем и Тайванем:

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