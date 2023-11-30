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Умер нобелевский лауреат, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер

Анна Ярославская
30 ноября 2023, 07:21
Генри Киссинджер - противоречивый лауреат Нобелевской премии мира и дипломатический авторитет. Обстоятельства его смерти неизвестны.
Генри Киссинджер
Генри Киссинджер умер в возрасте 100 лет / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер умер в возрасте 100 лет. В Kissinger Associates Inc сообщили, что его жизнь оборвалась в собственном доме в Коннектикуте.

Генри Киссинджер - противоречивый лауреат Нобелевской премии мира и дипломатический авторитет, чья служба при двух президентах оставила след во внешней политике США, передает Reuters.

После своего столетия Киссинджер был активным, посещал встречи в Белом доме, опубликовал книгу о стиле лидерства и дал показания перед комитетом Сената о ядерной угрозе со стороны Северной Кореи.

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В июле 2023 года он совершил неожиданный визит в Пекин, чтобы встретиться с президентом Китая Си Цзиньпином.

Киссинджер был госсекретарем при президентах Ричарде Никсоне и Джеральде Форде.

Нобелевскую премию он получил в 1973 году за "В знак признания заслуг в связи с перемирием во Вьетнаме ", ранее перемирие было оформлено Парижским мирным соглашением в январе того же года.

Вместе с Киссинджером Нобелевская премия была присуждена члену политбюро коммунистического Вьетнама Ле Дых Тхо, но тот отказался ее принять, поскольку, по его словам, мир во Вьетнаме еще не был установлен.

Что Кисинджер говорил об Украине

В 2008 году Генри Киссинджер выступал против принятия Украины в НАТО и за то, чтобы Украина оставалась в сфере, "которую россияне считают пространством собственного самосознания".

В 2015 году критиковал санкции в отношении России, оправдывал оккупацию Крыма.

В мае 2022 года, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Киссинджер заявил, что Украина должна отдать часть своей территории России, чтобы положить конец войне.

Президент Украины Владимир Зеленский подверг резкой критике бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера за его заявления о необходимости для Украины найти общий язык с Россией.

"Такое впечатление, что у господина Киссинджера на календаре не 2022 год, а 1938-й, и он думал, что говорит с аудиторией не в Давосе, а в тогдашнем Мюнхене", - сказал президент Украины.

Бывший госсекретарь США, 99- летний Генри Киссинджер, угодил в базу украинского сайта "Миротворец" с формулировкой "соучастник преступлений против Украины"

В июле 2022 года Киссинджер уже призывал во время возможных будущих переговоров с Москвой не уступать территории Украины, захваченные во время российского вторжения, а в январе 2023 года поддержал вступление Украины в НАТО.

В августе 2022 года экс-госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что после полномасштабного вторжения России к Украине следует относиться как к члену НАТО. По его словам, развязанная российским диктатором Владимиром Путиным война определила точку невозврата.

Во время визита в США президент Владимир Зеленский встретился с Киссинджером, который ранее был против членства Украины в НАТО, а теперь поддерживает членство нашего государства в Альянсе.

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новости США Генри Киссинджер
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