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Китай может втайне помочь РФ построить подводный тоннель в Крым – WP

Алексей Тесля
24 ноября 2023, 14:03
CRCC готова принять участие в качестве генерального подрядчика в строительстве тоннеля.
Китай, Крымский мост
Китай может участвовать в строительстве тоннеля в Крым / Коллаж: Главред, Фото: ua.depositphotos.com, Telegram

Китай может втайне помочь российским оккупантам построить подводный тоннель в захваченный Крым.

Об этом шла речь на встрече российских и китайских бизнесменов, где тайно обсуждали планы строительства подводного тоннеля, для чего уже создан "консорциум", пишет The Washington Post со ссылкой на перехваченные электронные письма, предоставленные изданию неназванными украинскими официальными лицами

"Переговоры, которые включали встречи в конце октября, были вызваны растущим беспокойством России по безопасности 11-мильного моста через Керченский пролив", - говорится в материале.

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В частности, планы строительства тоннеля обсуждались в ходе встречи с китайскими делегатами в Крыму. При этом в строительстве может участвовать Китайская корпорация железнодорожного строительства (CRCC). Отмечается, что китайская компания "готова обеспечить строительство железнодорожных и дорожных объектов любой сложности в Крымском регионе".

Тоннель в Крым: подробности сделки РФ с Китаем

При этом в электронных письмах фигурирует Георгий Мурадов, который значится как постоянный представитель Республики Крым при президенте России Владимире Путине.

При этом в одном из писем подчеркивается, что CRCC будет участвовать только при условии "строгого соблюдения полной конфиденциальности" и что название компании будет заменено на "другое, не связанное с ней юридическое лицо" в любых контрактах. В другом электронном письме упоминается китайский банк, готовый "конвертировать свои долларовые средства в рубли для перевода в Крым для финансирования проектов (консорциума)".

Также в электронных письмах цитируются обсуждения консорциума с руководителем CRCC, которого идентифицируют как Сюй Хуасян (Xu Huaxiang) - имя, которое совпадает с именем гражданина Китая, значится как вице-президент и заместитель генерального директора международного подразделения компании. Попытки связаться с Хуасяном не были успешны.

"Учитывая риски санкций и саботажа, американские чиновники и эксперты выразили удивление тем, что CRCC рискнула вмешаться в это дело", - пишет издание.

Что говорят эксперты

В свою очередь эксперты по крупным международным транспортным проектам говорят, что строительство тоннеля под Керченским проливом технически возможно, и что Китай имеет необходимый опыт и оборудование. Однако, по их словам, это будет огромное предприятие, сравнимое по масштабам с тоннелем между Данией и Германией, который строится уже восемь лет, будет стоить более $8,7 млрд и станет самым длинным тоннелем в Европе, когда он будет завершен в конце десятилетия.

Эксперты говорят, что маловероятно, что Керченский тоннель удастся завершить вовремя, чтобы помочь России в военных действиях, но Москва может рассматривать его как долгосрочную инвестицию, которая должна обеспечить безопасное сообщение с украинской территорией, за которую может идти спор десятилетиями.

Добавим, что упомянутые в документах российские чиновники отказались комментировать вопрос строительства тоннеля в Крым.

Что известно о компании CRCC

Китайская государственная компания построила многие из крупнейших автомобильных и железнодорожных сетей в Китае и установила значительные связи с Россией в последние годы благодаря проектам, включая расширение системы московского метро, завершенным в 2021 году. Компания не ответила на запросы о комментариях.

В документах россияне говорят о том, что CRCC готова принять участие в качестве генерального подрядчика в строительстве тоннеля под Керченским проливом.

Крымский мост (Керченский мост)

Транспортный переход через Керченский пролив, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу, передает Википедия.

Состоит из двух параллельных мостов — автодорожного и железнодорожного. Общая протяжённость - 19 км.

Россия начала строительство транспортного перехода после аннексии Крыма. Автодорожный мост был открыт в 2018 году, железнодорожный — в 2019-2020 годах.

Удары по Крымскому мосту

Как известно, РФ связывает с Крымом незаконно опостроенный мост, который неоднократно подвергался ударам. Ранее сообщалось, что у ВСУ наконец-то появились возможности разрушить Крымский мост.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Крымском мосту - дымовая завеса, оккупанты в панике. В Сети паникуют - Telegram-каналы пишут о пролетах ракет со стороны материковой части Украины. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

В ГУР спрогнозировали сценарий окончательного уничтожения Крымского моста. По прогнозу, ситуация с Керченским мостом разрешится "тогда, когда нужно".

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Крымский мост новости Крыма новости Китая
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