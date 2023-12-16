Коалиция Китая и России: эксперт рассказал, почему война в Украине выгодна Си Цзиньпину

Китай продолжит поддерживать РФ и не будет побуждать Путина к мирным переговорам.

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Си Цзиньпин укрепляет свое партнерство с Путиным / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, командование Объединенных сил ВСУ

Президент Китая, Си Цзиньпин, намерен укрепить сотрудничество с российским президентом Путиным с целью ослабления влияния и лидерства США. Об этом сообщил экс-советник госсекретаря США, бывший директор по вопросам Европы и Евразии в Совете нацбезопасности США Мэтью Брайза в эфире "Эспрессо".

Брайза высказал мнение, что это сотрудничество Китая и России направлено на снижение влияния Байдена и укрепление позиций обеих стран в мире. Он видит аналогию между политическими процессами в США и сотрудничеством между Китаем и Россией.

"Си Цзиньпин пытается укрепить свое партнерство с президентом Путиным, чтобы ослабить США на мировом уровне. То, что происходит между Си Цзиньпином и Путиным, похоже на то, что происходит в Конгрессе США с республиканцами. Именно потому, что Байден хочет этой поддержки для Украины, крайние республиканцы выступают против. Так же и Си Цзиньпин, который радушно приветствовал бы прекращение войны, хочет подорвать лидерство США и лидерство Байдена в мире. Поэтому он собирается оставаться с Путиным", - сказал Брайза. видео дня

Эксперт также подчеркнул, что главе КНР выгодна война России против Украины. Си Цзиньпин, равно как и Реджеп Эрдоган в Турции не хочет продления войны, однако сейчас он способствует сотрудничеству с Путиным, а не пытается побудить его к мирным переговорам. Вместо этого, Цзиньпин будет поощрять Украину отказаться от своей территории, надеясь ослабить влияние США в мире.

"Я считаю, что Си Цзиньпин, как и Эрдоган в Турции, хотел бы, чтобы война закончилась, но пока он очень рад сотрудничать с Путиным, а не подтолкнуть его к переговорам. Зато он готов подталкивать Украину к переговорам, чтобы та отказалась от своей суверенной территории, одновременно ослабляя США", - отметил он.

По словам Брайза, это стратегический ход Китая, направленный на ослабление позиций США и усиление собственного влияния в мире.

Встреча Байдена и Си Цзиньпина

Напомним, 15 ноября президент США Джо Байден и китайский лидер Си Цзиньпин встретились на саммите АТЭС в Сан-Франциско. Они тепло поздоровались друг с другом на красной дорожке вблизи роскошного особняка.

Также лидер Китая Си Цзиньпин во время встречи с американским президентом Джо Байденом выразил мнение, что Китай "неизбежно" поглотит Тайвань, призывая США не препятствовать этому процессу. Пекин подчеркнул, что он не готовится к нападению, но готов применить силу для достижения своих целей.

Помимо этого, Байден, после встречи с лидером Китая, Си Цзиньпином, которую он описал как "конструктивную и продуктивную", снова назвал главу КНР "диктатором". Отвечая на вопрос журналиста о том, будет ли он продолжать использовать термин "диктатор" в отношении Си, Байден подтвердил свою позицию, сказав: "Ну, послушайте, он диктатор".

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