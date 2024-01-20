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"Встреча будет интересной": Шмыгаль встретится с пророссийским премьером Словакии

Руслана Заклинская
20 января 2024, 18:12
Глава словацкого правительства против вступления Украины в НАТО и считает, что это приведет к Третьей мировой войне.
'Встреча будет интересной': Шмыгаль встретится с пророссийским премьером Словакии
Шмыгаль проведет встречу с Фицо в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, visegradinsight.eu

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретится с главой правительства Словакии Робертом Фицо в среду, 24 января. Встреча состоится в Ужгороде. Об этом сообщило словацкое издание Denník N.

По словам пророссийского премьера Словакии, он приедет в Украину с гуманитарной помощью. На встрече Фицо планирует сообщить, что Словачинна не будет оказывать военную помощь Украине.

"Я иду (на встречу с премьером Украины Денисом Шмыгалем - ред.) с гуманитарной помощью, подтвердим, что никакого оружия они не будут получать от словацкой армии и с государственных складов", - сказал Фицо.

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Также Фицо сказал, что Словакия уважает решение Украины вступить в ЕС, но "они должны соответствовать условиям". Глава словацкого правительства заявил, что Братислава против членства Украины в НАТО. Словацкий сторонник Путина готов использовать право вето, потому что считает это потенциальной причиной для начала Третьей мировой войны.

"Я скажу, что я против членства Украины в НАТО, что буду пользоваться правом вето и буду блокировать это, потому что это будет фундаментом Третьей мировой войны", - заявил словацкий премьер.

Кроме этого, Фицо утверждает, что встреча "будет интересной", ведь "украинская сторона даже не хочет пресс-конференции".

Позиция Фицо относительно войны в Украине

Напомним, лидер победившей партии Smer-SD на парламентских выборах в Словакии Роберт Фицо подтвердил свои намерения остановить помощь Украине. Он утверждает, что у Украины меньше проблем, чем у Словакии.

Также пророссийский премьер Словакии заявил, что он против членства Украины в НАТО, поскольку, по его мнению, это может привести к Третьей мировой войне. Фицо указал, что будет сопротивляться этому решению, пока будет влиять на политическую сцену страны, и готов использовать свое право вето.

Кроме этого, Фицо утверждает, что вторжение России является адекватной реакцией на давление Украины относительно вступления в НАТО. Он также заявил, что западные санкции и поддержка Украины не приведут к уничтожению России и не помогут завершить войну.

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новости Словакии премьер-министр Денис Шмыгаль Роберт Фицо
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