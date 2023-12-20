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"Никогда не случится": Фицо пугает Третьей мировой, если Украина вступит в НАТО

Руслана Заклинская
20 декабря 2023, 20:31
Лидер правительства Словакии Роберт Фицо заявил, что будет ветировать вступление Украины в НАТО, если страна получит приглашение.
'Никогда не случится': Фицо пугает Третьей мировой, если Украина вступит в НАТО
Премьер-министр Словакии выступил против вступления Украины в НАТО / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил решительный протест против членства Украины в НАТО и заявил, что использует свое право вето, чтобы помешать этому решению. Он считает, что вступление Украины в НАТО может привести к Третьей мировой войне. Об этом Роберт Фицо сообщил в интервью "InfoVojna".

Глава правительства Словакии заявил, что он будет противостоять этому решению, пока будет иметь влияние на политическую сцену страны и готов использовать свое право вето.

"Неудивительно, что партия, составляющая большинство в словацком правительстве, не согласится с членством Украины в НАТО, ведь это было бы началом Третьей мировой войны", - сказал премьер-министр.

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Фицо выразил свою позицию относительно членства Украины в НАТО во время встречи с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом. Фицо подчеркнул, что верит в то, что "этого никогда не произойдет".

В то же время Фицо выразил мнение, что процесс присоединения Украины к Европейскому союзу займет несколько лет, однако он не против евроинтеграции страны. Он отметил, что если нужно делать политические жертвы для поддержки Украины, то он готов к этому, но только при условии выполнения Украиной всех условий.

"Если для того, чтобы поддержать Украину, нужно было сделать такой переоцененный политический жест - я не имею с этим проблем, но она должна выполнить все условия, - заявил Фицо.

Позиция Словакии

Напомним, ранее министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар сказал, что не может представить членство Украины в Европейском Союзе при нынешних обстоятельствах, но отметил, что для Киева стоит сохранить перспективу на будущее членство.

Вскоре Словакия выразила готовность поддержать открытие переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз на декабрьском саммите, несмотря на ранее высказанные предостережения министра иностранных дел Юрай Бланара.

Также Словакия прекращает предоставление военной помощи Украине из своих ресурсов, отдав предпочтение модернизации собственных военных сил.

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НАТО новости Словакии вступление в НАТО Роберт Фицо
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