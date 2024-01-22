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Глава Нацполиции рассказал, нужно ли мобилизовать полицейских в ВСУ

Дмитрий Видоменко
22 января 2024, 18:00
По словам генерала Ивана Выговского, все полицейские, которые желали уйти на фронт, стали бойцами штурмовой бригады "Лють".
Полиция. Выговский
Будут ли мобилизовать полицейских в ВСУ: генерал Выговский дал комментарий/ коллаж Главред, фото УНИАН и Нацполиция

Если в ряды ВСУ будет мобилизовано множество полицейских, то в стране изменится не в лучшую сторону ситуация с преступностью. Об этом заявил руководитель ведомства Иван Выговский в интервью "РБК-Украина".

"Если мы мобилизуем еще полицейских, у нас возникнет проблема с комплектацией - и это может сказаться на криминогенной ситуации. Кстати, полиция не исчерпывает мобилизационный ресурс. В 2022-23 году мы очень взвешенно подходили к тому, кого набираем в полицию. Исключена возможность попадания уклонистов, у нас есть соответствующие базы, по которым мы проверяем людей", ‒ сказал он.

По его словам, все полицейские, которые пылали желанием уйти на фронт, стали бойцами штурмовой бригады "Лють".

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"Также играет роль возраст. У нас 60% – это молодые люди от 18 до 25 лет. В "Люти" также у нас в основном молодые люди до 27 лет. Мы набирали их на конкурсной основе. В бригаде около 30% бойцов – это полицейские, которые были в рядах полиции и до полномасштабного вторжения. Конечно, в первые дни мы отпустили всех, кто принял решение вступить в ряды армии, ведь у нас нет механизма перевода в Вооруженные силы Украины. Поэтому это возможно было сделать только из-за увольнения из Нацполиции. Другие полицейские, кто хотел воевать, – пошли в штурмовую бригаду "Лють"", ‒ сказал он.

Законопроект о мобилизации

Напомним, в новом и нашумевшем законопроекте о мобилизации в Украине был пункт о внесении уклонистов в базу должников. Эта идея вызвала у многих массу вопросов. Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский поставил точку в этом вопросе.

Также, в Украине могут принять решение о снятии брони от мобилизации для действующих депутатов и изъятии данной нормы из законопроекта. Об этом рассказали в редакции РБК-Украина.

Помимо прочего, В Украине приняли законопроект №10062, который предусматривает усовершенствование Единого электронного госреестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег". Сейчас документ ждет второго чтения. Однако законопроект раскритиковал адвокат Ростислав Кравец.

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