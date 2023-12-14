Война против Украины сильно ударила по русской экономике - Financial Times

Война против Украины существенно влияет на экономику России и вынуждает Москву выделять треть своего бюджета на военные расходы, пишет издание Financial Times.

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В Минфине США отметили, что страна-агрессор РФ отстает от других экспортеров энергоносителей, включая США / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Война против Украины существенно влияет на экономику страну-агрессора России, повышает внутренние цены и вынуждает Кремль тратить не менее трети государственного бюджета на военные расходы. Об этом пишет западное деловое издание Financial Times со ссылкой на документ Минфина США.

По словам Рейчела Лингаас, главный экономист по санкциям в Минфине США, экономика страны-агрессора России выросла бы более чем на 5% ‒ если бы диктатор Путин не начал войну.

Лингаас отдельно отметила, что страна-агрессор отстает от других экспортеров энергоносителей, включая США.

видео дня

Согласно публикации FT, в 2023 году Москва потратила на военные цели более 100 млрд долларов США (или почти треть общих расходов бюджета).

Основа российской экономики - доходы от нефти и газа - в этом году пострадала, хотя в последние месяцы произошло небольшое восстановление, поскольку цены на нефть укрепились. Кроме того, западные санкции в отношении торговли нефтью в России не оказали такого большого воздействия, как первоначально прогнозировалось, отмечают эксперты.

Санкции против РФ

Напомним, Россия в обход санкций производит вдвое больше ракет, чем до 2022 года. Увеличение производства российских ракет может означать новые удары по энергосистеме Украины осенью и зимой, считают в США.

В сентябре этого года Казахстан поддержал формулу мира Украины и санкции против России. Казахстан также обещает не допустить работу механизмов, направленных на обход ограничений.

2 ноября США объявили о новом пакете санкций. Он охватил 130 компаний и лиц, включая представителей Турции, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов. Целью этих санкций является ограничение доступа России к технологиям и оборудованию, которые поддерживают ее вторжение в Украину.

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