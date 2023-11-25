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В ЕС "конфликт интересов": некоторые страны хотят ослабить ограничения для РФ

Елизавета Бельмас
25 ноября 2023, 21:55
В Европейском союзе предложили новый механизм санкций против РФ, которые могут сработать.
Некоторые страны хотят ослабить ограничения для РФ
Некоторые страны хотят ослабить ограничения для РФ / коллаж: Гларвед, фото: скриншот россми, pexels

Отдельные члены Европейского союза стали настаивать на ослаблении ограничений по обеспечению соблюдения санкций в отношении Росии, а именно - на смягчении давления в вопросе обхода санкций через третьи страны. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно последним предложениям ЕС по санкциям, европейские компании, которые продают в третьи страны товары двойного назначения, хотели обязать включить в контракты на экспорт пункт о категорическом запрете перепродажи товара в Россию

По предложению исполнительного органа блока, покупатель товара должен вносить страховой залог, обязующий его выполнить условия контракта. В случае нарушения пунктов контракта, он будет расторжен, а все деньги переданы на нужды Украины.

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Однако данную инициативу портят несколько стран, которые выступают против. Они, в свою очередь, выражают ряд опасений по поводу этих предложений, сомнения в их законности и настаивают на смягчении предложений по обходу санкций через третьи страны.

В ЕС выступают за смягчение ограничений РФ
В ЕС выступают за смягчение ограничений РФ / скриншот

"Дипломатические представители группы крупных государств-членов ЕС на этой неделе выразили ряд опасений по поводу этих предложений, в том числе сомнения в их законности и целесообразности запроса таких гарантий и положений от импортеров, сказали люди, говорившие на условиях анонимности. По их словам, страны также хотят сузить сферу потенциальных статей и список товаров, на которые будет распространяться предлагаемая мера. Эти государства также обеспокоены тем, что контрактные требования могут поставить европейские компании в невыгодное конкурентное положение", - пишет Bloomberg

При этом, другие страны, в том числе страны Балтии, поддерживают эти предложения.

Санкции против РФ

2 ноября Соединенные Штаты Америки ввели новый пакет санкций, охватив 130 компаний и лиц, включая представителей Турции, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов. Целью этих санкций является ограничение доступа России к технологиям и оборудованию, которые поддерживают ее вторжение в Украину.

Также стало известно, что США Пентагон закупал российскую нефть в обход международных санкций. Все это удалось сделать через Турцию и Грецию. Оказалось, что российские нефтепродукты попали в турецкое хранилище. Там удалось скрыть принадлежность мазута к РФ. После этого он попал на нефтеперерабатывающий завод Motor Oil Hellas на берегу Эгейского моря в Греции.

Помимо прочего, Словакия во главе с пророссийским премьером и "другом Путина" Робертом Фицо предупреждает, что ветирует новый пакет санкций против России, если в нем будут ограничения против российского ядерного топлива.

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Евросоюз санкции против России
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