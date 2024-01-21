Россия атаковала Украину ракетами: в двух городах прогремели взрывы

В воскресенье вечером, 21 января, российские оккупанты выпустили по Украине ракеты. Взрывы прогремели в двух областях.
Как сообщает Суспильне, в частности, взрывы после объявления тревоги были слышны в Кропивницком. Накануне в ВСУ предупреждали граждан о пролете российской ракеты над регионом.
Кировоградская ОВА подтвердила взрывы и отметила, что ни разрушений гражданской инфраструктуры, ни пострадавших нет.
Кроме того, Воздушные силы заявили о сбитии управляемой авиационной ракеты Х-59 под Днепром.
Удары РФ по Украине
Оккупанты уменьшают использование ракет "Калибр" из-за трудностей с логистикой, обеспечением и инфраструктурным обслуживанием. Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк отмечает, что даже несмотря на проблемы с этими ракетами, нужно ответственно относиться к ракетной опасности, которая, по ее словам, существует.
В то же время россияне усилили ракетные атаки на города Украины в последнее время. Глава разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг считает, что причина активности РФ - страх перед истребителями F-16.
По словам эксперта Олега Жданова, ВС РФ изменила тактику ударов: теперь РФ осуществляет массированные обстрелы в 06:00-08:00, тогда как ранее россияне пытались наносить удары в 03:00-04:00. Это может быть связано с тем, что РФ ждет, когда в ВСУ будет пересменка операторов систем ПВО, отметил Жданов.
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