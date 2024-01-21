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Надо идти вперед: экс-командир батальона "Айдар" озвучил сценарии войны на 2024 год

Яна Ставская
21 января 2024, 15:54
При условии отсутствия помощи со стороны США украинской армии придется переходить в "глухую оборону".
Надо идти вперед: экс-командир батальона 'Айдар' озвучил сценарии войны на 2024 год
ВС РФ наступают несмотря на потери / коллаж: Главред, фото: УНИАН, МО РФ, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Российско-украинская война может развиваться по двум сценариям в 2024 году, убежден экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий. В частности, при условии продолжения финансирования США украинские военные должны будут вести наступление, уничтожая живую силу и технику противника.

В эфире 24 канала Дикий отметил, что Украине - при условии возобновления финансирования Америкой - выгоднее всего вести наступление и дальше, а не становиться в глухую оборону.

"К тому же россияне сейчас испытывают острый дефицит личного состава и техники на линии боевого столкновения. Вражеская армия буквально изношена боями 2023 года. Самой острой проблемой сейчас для врага является техника, ведь ВСУ уничтожают ее быстрее, чем российский ВПК способен изготавливать. Разница иногда бывает в разы и накапливается каждый месяц. Поэтому россияне далеко не уверены, способны ли они выдержать второй год подряд такой войны", - цитирует 24 канал слова Дикого.

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По словам военного, россияне "далеко не уверены, смогут ли повторить в этом году" сдерживание украинского наступления.

"Как только возобновится поставка боекомплектов от США, нам надо идти вперед, максимально их уничтожать. Но для этого нужно еще второе условие - кроме БК, нужны люди, и их должна мобилизовать Украина. Это тот фактор, который в наших силах", - пояснил военный.

Без американской помощи единственная для Украины возможная стратегия на 2024 год - это становиться в глухую оборону, закапываться, отражать атаки, максимально перемалывать врага и ждать изменения ситуации, уверен экс-командир "Айдара". Кроме того, придется мобилизовать экономику.

Уже где-то к середине февраля станет понятно, какой из двух вариантов ждет нас, резюмировал Дикий.

Кто такой Евгений Дикий

Евгений Александрович Дикий-украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году-командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 года возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

Украина меняет подход к войне

ВСУ начали использовать новую стратегию в войне с Россией, утверждает корреспондент BILD Юлиан Репке. Изменились цели для нанесения ударов по территории страны-агрессора. В частности, Киев переходит от чисто военных целей к уничтожению российской инфраструктуры, которая обслуживает как гражданское население, так и военно-промышленный комплекс.

Накануне стало известно, что украинские войска отступили из села крахмальное, которое расположено на автомобильной дороге Купянск-Сватово. Крахмальное находилось под контролем российских войск в 2022 году, затем было освобождено во время Харьковской контрнаступательной операции Сил обороны Украины, а сейчас село снова оказалось под оккупацией россиян.

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война в Украине ВСУ война России и Украины Евгений Дикий
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